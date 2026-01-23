SHMÚ vydal výstrahy, poobede zasiahne Slovensko tento jav
Meteorológovia naďalej upozorňujú aj na smog.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred poľadovicou. Predbežne platia od 15.00 h až do soboty (24. 1.) na väčšine územia Slovenska. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Poľadovica sa môže vyskytnúť vo všetkých krajoch okrem Prešovského, v Žilinskom kraji sú výstrahy vydané len pre okres Turčianske Teplice.
SHMÚ varuje, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, napríklad dopravu či pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.
SHMÚ varuje aj pred smogom
Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v okolí Bratislavy a Senca. Na automatických monitorovacích staniciach Bratislava - Trnavské mýto a Rovinka došlo v piatok k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10, a to v dôsledku príspevku saharského prachu nad západnou časťou územia. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však podľa meteorológov nenastali, keďže v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.
Foto: shmu.sk
Naopak, upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre lokality Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Príčinou smogovej situácie v okrese Čadca je nepriaznivá rozptylová situácia a zvýšené emisie z vykurovania. SHMÚ podotkol, že k najcitlivejším skupinám populácie patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.
Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač
Na muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.
NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
Najvyšší správny súd SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.
Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom.
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.