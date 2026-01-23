  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
-2°Bratislava

SHMÚ vydal výstrahy, poobede zasiahne Slovensko tento jav

  • DNES - 8:28
  • Bratislava
SHMÚ vydal výstrahy, poobede zasiahne Slovensko tento jav

Meteorológovia naďalej upozorňujú aj na smog.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred poľadovicou. Predbežne platia od 15.00 h až do soboty (24. 1.) na väčšine územia Slovenska. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Poľadovica sa môže vyskytnúť vo všetkých krajoch okrem Prešovského, v Žilinskom kraji sú výstrahy vydané len pre okres Turčianske Teplice.

SHMÚ varuje, že jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, napríklad dopravu či pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal.

SHMÚ varuje aj pred smogom

Meteorológovia vydali aj informáciu pre zhoršenú smogovú situáciu v okolí Bratislavy a Senca. Na automatických monitorovacích staniciach Bratislava - Trnavské mýto a Rovinka došlo v piatok k prekročeniu informačného prahu pre častice PM10, a to v dôsledku príspevku saharského prachu nad západnou časťou územia. Podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu však podľa meteorológov nenastali, keďže v najbližších 24 hodinách sa očakáva zlepšenie rozptylových podmienok.

Foto: shmu.sk

Naopak, upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí naďalej pre lokality Košice, Jelšava, Krompachy, Prešov, Ružomberok, Veľká Ida, Lučenec, Oščadnica, Plášťovce a Čadca. Príčinou smogovej situácie v okrese Čadca je nepriaznivá rozptylová situácia a zvýšené emisie z vykurovania. SHMÚ podotkol, že k najcitlivejším skupinám populácie patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

VČERA - 19:20Domáce

Na muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu

NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu

VČERA - 18:32Domáce

Najvyšší správny súd SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.

Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

VČERA - 17:47Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom.

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

VČERA - 16:31Domáce

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.

Vosveteit.sk
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP