Spojené štáty oficiálne vystúpili z WHO
- DNES - 8:08
- Ženeva/Washington
Spojené štáty vo štvrtok oficiálne vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše agentúra Reuters.
Na základe dohody medzi USA a WHO vystúpenie nadobudlo platnosť vo štvrtok po uplynutí povinnej jednoročnej výpovednej lehoty.
Toto rozhodnutie podľa Washingtonu odráža zlyhania v manažmente pandémie COVID-19 zo strany zdravotníckej agentúry OSN.
Podľa tlačovej správy amerického ministerstva zdravotníctva a ministerstva zahraničných vecí budú USA s WHO v súlade s ich vystúpením spolupracovať len obmedzene.
„Nemáme v pláne zúčastniť sa ako pozorovateľ a nemáme v pláne sa k nej opäť pripojiť,“ cituje Reuters vysokopostaveného vládneho predstaviteľa v oblasti zdravotníctva. USA uviedli, že plánujú spolupracovať priamo s inými krajinami – nie prostredníctvom medzinárodnej organizácie – na dohľade nad chorobami a na iných prioritných otázkach verejného zdravia.
Teoreticky však nebola splnená jedna z podmienok na vystúpenie, pretože USA nezaplatili svoje príspevky za roky 2024 a 2025 - približne 280 miliónov dolárov. Organizácia však nemá žiadne nástroje na vymáhanie financií či zamietnutie vystúpenia.
Jeden z nemenovaných predstaviteľov amerického ministerstva zahraničných vecí podľa Reuters spochybnil, že štatút obsahuje podmienku vykonania akejkoľvek platby pred vystúpením.
„Americký ľud zaplatil viac než dosť,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí ešte predtým vo štvrtok v e-mailovej komunikácii.
Očití svedkovia podľa agentúry Reuters uviedli, že americkú vlajku už vo štvrtok odstránili spred sídla WHO vo švajčiarskej Ženeve.
V posledných týždňoch sa USA rozhodli vystúpiť z viacerých ďalších organizácií OSN a existujú obavy, že Trumpom nedávno zriadená tzv. Rada mieru by mohla podkopať OSN ako celok, píše agentúra.
Hovorca WHO uviedol, že členské štáty organizácie sa chystajú diskutovať o odchode USA a o tom, ako k nim budú pristupovať, na zasadnutí výkonnej rady WHO vo februári.
Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.
