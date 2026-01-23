ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
- DNES - 6:01
- Praha
Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Babiš dodal, že túto pozvánku bude riešiť s ministrom zahraničných vecí ČR Petrom Macinkom, predsedom strany Motoristi sebe.
Premiér ČR zároveň uviedol, že Grónsko je nedeliteľnou súčasťou Dánska, čo označil aj za hlavný bod štvrtkového neformálneho summitu EÚ v Bruseli.
Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na ministerstve zahraničných vecí ČR.
Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.
Podľa Trumpovho plánu pre Gazu má Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia, píše agentúra AFP.
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.
Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do svojej Rady mieru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“.
V Kremli sa po vyše troch hodinách skončilo rokovanie Witkoffa s Putinom
Stretnutie medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli sa v piatok skončilo, trvalo tri a pol hodiny.
Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru
Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.