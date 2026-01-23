  • Články
Piatok, 23.1.2026
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ

  • DNES - 5:58
  • Moskva
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“. Zároveň potvrdil, že predstavitelia Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska sa v piatok stretnú v Spojených arabských emirátoch (SAE).

Bolo dohodnuté, že prvé stretnutie trojstrannej pracovnej skupiny pre bezpečnostné otázky sa uskutoční dnes v Abú Zabí,“ povedal po schôdzke novinárom poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov. Ruskú delegáciu podľa neho povedie šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov,

Putin podľa neho na schôdzke zdôraznil, že má úprimný záujem o diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine. Zároveň však povedal, že to vyžaduje, aby vedenie susednej krajiny súhlasilo s územnými ústupkami, ktoré požaduje Rusko. Vláda v Kyjeve to však dôsledne odmieta, píše agentúra DPA.

Trojstranné rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny, USA a Ruska avizoval už vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Ako podotkol, pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín a uviedol, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové.

Zelenskyj avizoval konanie technických rokovaní predstaviteľov USA, Ukrajiny a Ruska krátko po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré obaja označili za dobré.

Schôdzka medzi Witkoffom a Putinom sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine a trvala približne tri a pol hodiny. Okrem Witkoffa sa na nej zúčastnil aj Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prítomní boli aj ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev a poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
