Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do svojej Rady mieru
- DNES - 5:56
- Washington
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“.
„Prosím, nech tento list slúži ako potvrdenie, že Rada mieru stiahne svoje pozvanie týkajúce sa vstupu Kanady,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Carney tento týždeň upútal medzinárodnú pozornosť výrokmi o „rozpade“ v globálnom poriadku vedenom USA. Jeho vláda tiež vyhlásila, že by sa jej neoplatilo pripojiť sa k Trumpovmu samozvanému orgánu na ukončenie globálnych konfliktov.
Carney v utorok vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose a vo svojom prejave vyhlásil, že systém globálneho riadenia pod vedením USA prechádza „rozpadom“. Trumpa pritom konkrétne nemenoval.
Podľa názoru kanadského premiéra mocnosti strednej veľkosti, akou je aj Kanada, ktoré prosperovali v ére „americkej hegemónie“, si musia uvedomiť, že nastala nová realita a že „poslušnosť“ ich neochráni pred agresivitou veľmocí.
Kanada podľa Carneyho tiež dôrazne nesúhlasí s akýmikoľvek americkými clami kvôli Trumpovmu cieľu prevziať Grónsko, ktoré je autonómnym územím patriacim Dánsku.
ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.
V Kremli sa po vyše troch hodinách skončilo rokovanie Witkoffa s Putinom
Stretnutie medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli sa v piatok skončilo, trvalo tri a pol hodiny.
Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru
Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.