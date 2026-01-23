V Kremli sa po vyše troch hodinách skončilo rokovanie Witkoffa s Putinom
- DNES - 5:46
- Moskva
Stretnutie medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli sa v piatok skončilo, trvalo tri a pol hodiny.
Schôdzka sa týkala ukončenia vojny na Ukrajine. Okrem Witkoffa sa na nej zúčastnil aj Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prítomní boli aj ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev a poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
Putin prijal osobitného vyslanca amerického prezidenta Donalda Trumpa aj vlani začiatkom decembra. Ich spoločné rokovanie vtedy trvalo päť hodín, neprinieslo však žiadny prelom.
Úlohou Witkoffa je sprostredkovať riešenie v záujme ukončenia takmer štyri roky trvajúcej vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, pripomína DPA, podľa ktorej kritici Witkoffovi v minulosti viackrát vyčítali, že sa až príliš stotožňoval s postojmi Moskvy.
Rokovania by mali podľa plánu pokračovať v piatok v Spojených arabských emirátoch (SAE), kde sa prvýkrát po dlhšom čase opätovne stretnú aj ruskí a ukrajinskí vyjednávači. Na rozhovoroch sa v pozícii sprostredkovateľa zúčastnia aj Spojené štáty.
ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.
Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do svojej Rady mieru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“.
Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru
Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.