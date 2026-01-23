Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru
- DNES - 5:44
- Brusel
Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.
Uviedol to v noci na piatok predseda Európskej rady António Costa po skončení mimoriadneho summitu lídrov členských krajín EÚ v Bruseli.
EÚ bude „brániť“ voči akejkoľvek forme nátlaku seba, svoje záujmy i svojich občanov, vyhlásil ďalej po skončení schôdzky podľa AFP Costa. Lídri EÚ podľa neho vítajú zrušenie avizovaných ciel zo strany amerického prezidenta a vyzvali na pokračovanie obchodnej dohody so Spojenými štátmi.
„Zavedenie dodatočných ciel by bolo nezlučiteľné s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA. Teraz sa musíme zamerať na pokrok v implementácii tejto dohody,“ povedal predseda Európskej rady na tlačovej konferencii. „Cieľom zostáva účinná stabilizácia obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a USA,“ dodal.
Costa zvolal na štvrtok večer summit lídrov členských krajín EÚ z dôvodov hrozieb zo strany Trumpa ohľadne Grónska. Šéf Bieleho domu chce tento ostrov, ktorý je autonómnym územím Dánska, získať pre Spojené štáty a hrozil preto uvalením ciel na niekoľko európskych krajín.
Summit prebiehal za zatvorenými dverami a všetci lídri sa na ňom zúčastnili osobne. Niekoľko hodín rokovali v miestnosti bez mobilných telefónov, čo je tradičný postup pri vysoko strategických diskusiách. Slovensko na summite zastupoval premiér Robert Fico.
ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.
Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do svojej Rady mieru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“.
V Kremli sa po vyše troch hodinách skončilo rokovanie Witkoffa s Putinom
Stretnutie medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli sa v piatok skončilo, trvalo tri a pol hodiny.