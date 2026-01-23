  • Články
Trump naďalej nevylučuje vojenský zásah voči Iránu

Americký prezident Donald Trump naďalej nevylučuje vojenský zásah zo strany USA v Iráne, uviedol vo štvrtok reportérom počas spiatočnej cesty zo švajčiarskeho Davosu, kde sa zúčastnil na Svetovom ekonomickom fóre (WEF).

Máme obrovskú flotilu, ktorá tam smeruje... A možno ju nebudeme musieť použiť, uvidíme,“ dodal. „Bol by som radšej, keby sa nič nestalo, ale veľmi pozorne ich sledujeme,“ povedal Trump v súvislosti s Iránom.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje vo štvrtok uviedla, že do oblasti Blízkeho východu v najbližších dňoch dorazí americká vojenská úderná skupina na čele s lietadlovou loďou, ktorú sprevádzajú ďalšie plavidlá.

Americké médiá už koncom minulého týždňa informovali, že lietadlová loď USS Abraham Lincoln a jej sprievodné lode sú na ceste z Juhočínskeho mora do spomínaného regiónu. Lietadlová loď s jadrovým pohonom bežne prepravuje niekoľko tisíc vojakov a desiatky stíhačiek a sprevádzajú ju torpédoborce amerického námorníctva.

Spojené štáty podľa Reuters často posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe v momentoch zvýšeného napätia. Odborníci ale tvrdia, že takéto kroky môžu mať výlučne obranný charakter. Agentúra však pripomenula, že USA výrazne zvýšili početnosť svojich síl v regióne aj minulé leto pred júnovými údermi proti jadrovým zariadeniam v Iráne.

Intervenciou v Iráne pre zabíjanie účastníkov rozsiahlych demonštrantov hrozil americký prezident Donald Trump v poslednom čase opakovane. Protesty ale minulý týždeň ustali a Trump svoju rétoriku zmiernil a miesto Iránu sa zameral na svoj záujem o získanie Grónska.

V stredu však šéf Bieleho domu vyhlásil, že dúfa, že nebude musieť podniknúť ďalšie útoky v Iráne. K úderom by sa opäť odhodlal iba v prípade, že Teherán obnoví svoj jadrový program, povedal v rozhovore pre stanicu CNBC v Davose.

Trump pri návrate z Davosu tiež novinárom povedal, že v záujme dosiahnutia mierovej dohody na Ukrajine musia všetci učiniť isté ústupky.

Zároveň dodal, že Spojené štáty budú spolupracovať s NATO na zaistení bezpečnosti Grónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
