Trump naďalej nevylučuje vojenský zásah voči Iránu
- DNES - 5:43
- Washington
Americký prezident Donald Trump naďalej nevylučuje vojenský zásah zo strany USA v Iráne, uviedol vo štvrtok reportérom počas spiatočnej cesty zo švajčiarskeho Davosu, kde sa zúčastnil na Svetovom ekonomickom fóre (WEF).
„Máme obrovskú flotilu, ktorá tam smeruje... A možno ju nebudeme musieť použiť, uvidíme,“ dodal. „Bol by som radšej, keby sa nič nestalo, ale veľmi pozorne ich sledujeme,“ povedal Trump v súvislosti s Iránom.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje vo štvrtok uviedla, že do oblasti Blízkeho východu v najbližších dňoch dorazí americká vojenská úderná skupina na čele s lietadlovou loďou, ktorú sprevádzajú ďalšie plavidlá.
Americké médiá už koncom minulého týždňa informovali, že lietadlová loď USS Abraham Lincoln a jej sprievodné lode sú na ceste z Juhočínskeho mora do spomínaného regiónu. Lietadlová loď s jadrovým pohonom bežne prepravuje niekoľko tisíc vojakov a desiatky stíhačiek a sprevádzajú ju torpédoborce amerického námorníctva.
Spojené štáty podľa Reuters často posilňujú svoje vojenské kapacity na Blízkom východe v momentoch zvýšeného napätia. Odborníci ale tvrdia, že takéto kroky môžu mať výlučne obranný charakter. Agentúra však pripomenula, že USA výrazne zvýšili početnosť svojich síl v regióne aj minulé leto pred júnovými údermi proti jadrovým zariadeniam v Iráne.
Intervenciou v Iráne pre zabíjanie účastníkov rozsiahlych demonštrantov hrozil americký prezident Donald Trump v poslednom čase opakovane. Protesty ale minulý týždeň ustali a Trump svoju rétoriku zmiernil a miesto Iránu sa zameral na svoj záujem o získanie Grónska.
V stredu však šéf Bieleho domu vyhlásil, že dúfa, že nebude musieť podniknúť ďalšie útoky v Iráne. K úderom by sa opäť odhodlal iba v prípade, že Teherán obnoví svoj jadrový program, povedal v rozhovore pre stanicu CNBC v Davose.
Trump pri návrate z Davosu tiež novinárom povedal, že v záujme dosiahnutia mierovej dohody na Ukrajine musia všetci učiniť isté ústupky.
Zároveň dodal, že Spojené štáty budú spolupracovať s NATO na zaistení bezpečnosti Grónska.
ČR: Pozvánku do Trumpovej Rady mieru bude Babiš riešiť so šéfom diplomacie
Český premiér Andrej Babiš v piatok po skončení mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli potvrdil, že Česká republika dostala pozvánku do tzv. Rady mieru zriadenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Schôdzka Putin-Witkoff bola „užitočná“, tvrdí Kremeľ
Kremeľ označil v piatok schôdzku medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom za „užitočnú v každom ohľade“.
Trump zrušil pozvanie kanadského premiéra Carneyho do svojej Rady mieru
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok stiahol pozvánku pre kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa pridal k jeho novovytvorenej „Rade mieru“.
V Kremli sa po vyše troch hodinách skončilo rokovanie Witkoffa s Putinom
Stretnutie medzi osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli sa v piatok skončilo, trvalo tri a pol hodiny.
Costa: EÚ má vážne pochybnosti ohľadne Trumpovej Rady mieru
Lídri krajín Európskej únie majú „vážne pochybnosti“ v súvislosti s tzv. Radou mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkajú jej rozsahu, riadenia a zlučiteľnosti s Chartou OSN.