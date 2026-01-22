  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-5°Bratislava

Fico: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

  • DNES - 20:16
  • Brusel/Bratislava
Fico: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Vo všeobecnosti platí, že Európsku úniu by sme nemali ignorovať, avšak nemali by sme byť ani súčasťou neschopnosti jej vedenia. Vyhlásil to pred mimoriadnym summitom Európskej rady v Bruseli premiér SR Robert Fico. Podotkol, že je za EÚ a oceňuje pozitívny vplyv členstva Slovensko v EÚ na jeho rozvoj.

Predseda Európskej rady António Costa zvolal na štvrtok večer summit lídrov členských krajín EÚ. Dôvodom boli hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom, ktoré chce získať pre Spojené štáty a hrozil preto uvalením ciel na niekoľko európskych krajín.

Costa podľa Fica stretnutie zorganizoval, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Premiér summit označil „super drahú večeru“. Neočakáva, že sa budú prijímať nejaké rozhodnutia. Dodal, že nebolo vopred známe ani to, kedy sa zasadnutie Európskej rady skončí.

Mal by som sto dôvodov odmietnuť takúto medzinárodnú improvizáciu, ale keby som do Bruselu nešiel, tak všetci experti z opozície na Slovensku by išli vypadnúť z kože, že ignorujem Brusel,“ uviedol Fico vo videu natočenom vo vládnom špeciáli.

Premiér zopakoval svoju kritiku vedenia EÚ a pripomenul, že otvorene protestoval proti nominácii bývalej estónskej premiérky Kaje Kallasovej do funkcie šéfky diplomacie EÚ a že nedávno požiadal o jej výmenu. Zároveň ocenil europoslancov za stranu Smer-SD za to, že opäť hlasovali za odvolanie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.

Som za EÚ, oceňujem pozitívny vplyv, ktoré doteraz malo členstvo v EÚ na náš rozvoj. To ale nemôže znamenať, že budem probruselsky pribrzdený, ako to vidíme v prípade súčasnej protislovenskej a čisto probuselskej opozície,“ povedal Fico s tým, že viesť Úniu nemôžu ľudia, s ktorými sa „rozhodujúci svetoví hráči nestretávajú a v dobrom nehádajú“. V tejto súvislosti poukázal na to, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa opakovane odmietol stretnúť s Kallasovou.

Z hlbokej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, môžeme vyjsť len s novým líderstvom, novými nápadmi. Tri veci nás deklasujú - nevieme kvôli prehnaným klimatickým cieľom konkurovať Číne či globálnemu juhu. Nevieme zvládať nelegálnu migráciu, kde by nám mal byť vzorom americký prezident Donald Trump so svojím nekompromisným postojom k nelegálnym migrantom. A nemáme žiadnu odvahu povedať vlastný názor na zásadné zahranično-politické otázky,“ uviedol Fico.

Na žiadnu z týchto otázok súčasné vedenie EÚ podľa neho neponúka žiadnu odpoveď, a preto ho treba vymeniť. „To nie je zlostná ani osobná poznámka, to je politická realita,“ doplnil a vyhlásil, že na EÚ podľa neho platí „presne to, čo na masážny salón. Ak sa mu nedarí, nestačí vymeniť postele, treba vymeniť personál“, dodal.

Premiér zároveň vo videu avizoval, že po summite v Bruseli sa v piatok spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým stretne v Paríži s predstaviteľmi Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. S medzinárodnými expertmi chce podľa svojich slov začať diskusiu o prorastových rozhodnutiach pre Slovensko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavel: Stanovisko armády k L-159 som si nevymyslel, je tu už dlhšie

Pavel: Stanovisko armády k L-159 som si nevymyslel, je tu už dlhšie

DNES - 20:04Zahraničné

Český prezident Petr Pavel vo štvrtok podotkol, že v súvislosti s lietadlami českej armády L-159, o ktoré má záujem Ukrajina, vychádzal vždy zo stanoviska armády.

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

DNES - 19:14Zahraničné

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.

Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

DNES - 18:53Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook ostro reagoval na kritický prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Davose a odkázal mu, že každý dostane, čo si zaslúži.

Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

DNES - 18:40Zahraničné

Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.

Vosveteit.sk
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP