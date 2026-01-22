Pavel: Stanovisko armády k L-159 som si nevymyslel, je tu už dlhšie
- DNES - 20:04
- Praha
Český prezident Petr Pavel vo štvrtok podotkol, že v súvislosti s lietadlami českej armády L-159, o ktoré má záujem Ukrajina, vychádzal vždy zo stanoviska armády.
To podľa neho hovorí, že by sa bez nich zaobišla a obranyschopnosť ČR by pritom narušená nebola. Predpokladá, že toto stanovisko bude čoskoro známe a ukáže sa, že si nevymýšľa. Povedal to počas návštevy Olomouckého kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Celého pol roka a aj dlhšiu dobu, keď o L-159 a Ukrajine hovoríme, som vychádzal zo stanoviska armády. Určite som si ho nevycucal z prsta a určite by som neponúkal alebo nesľuboval niečo, čo nemôžem splniť,“ podotkol prezident.
Zároveň dodal, že počas jeho návštevy Ukrajiny nič nesľuboval a každému hovoril, že ide o rozhodnutie vlády.
„Predpokladám, že to stanovisko armády, ktoré hovorí, že bez štyroch lietadiel sa môžeme zaobísť bez toho, aby bola narušená obranyschopnosť, vyjde na známosť a ukáže sa, že to nie je myšlienka posledných dní, ktorá by vznikla len u mňa alebo niekde na Hrade, ale že je to vec, o ktorej sa tu otvorene bavíme už dlhšiu dobu,“ dodal.
O tom, že česká vláda Ukrajine lietadlá L-159 nepredá, informoval premiér Andrej Babiš v pondelok po rokovaní vlády. Odvolával sa pritom na ministra obrany Jaromíra Zůnu, podľa ktorého česká armáda všetkých 24 lietadiel, ktorými disponuje, potrebuje. Pavel to vtedy označil za sebecké.
Prezidenta v súvislosti s tým, že o možnom predaji lietadiel hovoril na svojej nedávnej návštevy Ukrajiny, kritizoval minister zahraničných vecí Petr Macinka. „Prezident tu nie je na to, aby niečo dohadoval, ponúkal a potom vyhlasoval,“ povedal v pondelok Macinka. Pavel o tom mal podľa jeho slov najskôr hovoriť s vládou.
Babiš následne v utorok vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach povedal, že nevie, prečo prezident opakuje, že by Ukrajina mohla české lietadlá získať. „Neviem, prečo si na Ukrajinu nevzal poriadne podklady, aby sa dozvedel, že naša armáda tie lietadlá potrebuje,“ povedal vo videu Babiš.
Riaditeľ spoločnosti Aero Viktor Sotona vo štvrtok uviedol, že firma aktuálne nedokáže pre Ukrajinu vyrobiť nové lietadlá L-159, lebo niektoré diely nie je možné zohnať. Chce jej však ponúknuť stroje L-39 Skyfox, ktoré sú podľa jeho slov univerzálne, lacnejšie na prevádzku a je možné ich využiť na likvidáciu dronov.
