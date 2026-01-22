Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér
- DNES - 19:14
- Nuuk
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru. Na tlačovej konferencii v grónskej metropole Nuuk to vo štvrtok vyhlásil grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen.
Poznamenal zároveň, že nepozná obsah rámcovej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne, ktorú deň predtým oznámil americký prezident Donald Trump s generálnym tajomníkom NATO Marcom Ruttem.
Vďaka zmienenej dohode Trump podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z tých európskych krajín, ktoré sa postavili za Grónsko a proti jeho záujmu získať toto dánske autonómne územie pre Spojené štáty.
Nielsen privítal, že Trump už vylúčil použitie vojenskej sily na získanie Grónska.
K spomínanej dohode povedal, že jej obsah nepozná, pretože sa nezúčastnil na rokovaniach. Uzatvárať dohody týkajúce sa Grónska a Dánskeho kráľovstva však podľa neho môžu len Kodaň a Nuuk. Zdôraznil zároveň, že Grónsko chce pokračovať v mierovom dialógu so Spojenými štátmi.
Trump argumentuje, že USA najväčší ostrov na svete, ktorý má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny, potrebujú z dôvodu národnej bezpečnosti a tiež preto, že sa v jeho okolí údajne čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
„Máme určité červené čiary... Musíme rešpektovať našu územnú celistvosť. Musíme rešpektovať medzinárodné právo, suverenitu,“ vyhlásil grónsky premiér s tým, že pokiaľ by si malo Grónsko vybrať medzi zotrvaním ako súčasti Dánska alebo pripojením sa k USA, tak si vyberie „Dánsko, EÚ a NATO“.
Zdroj agentúry AFP oboznámený s rokovaniami medzi Trumpom a Ruttem vo štvrtok povedal, že súčasťou ich dohody je ustanovenie, že Spojené štáty a Dánsko prerokujú obrannú zmluvu z roku 1951, ktorá sa týka Grónska.
