Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

  • DNES - 19:20
  • Žilina
Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

Na muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Žilinská polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom Tomášovi Džudžim z Považského Chlmca. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Mal napadnúť verejného činiteľa

Ako ďalej informovala polícia, na hľadaného 26-ročného Tomáša mal súd vydať zatykač pre napadnutie verejného činiteľa. "Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za prečin útoku na verejného činiteľa," uviedla polícia.

Miesto jeho aktuálneho pobytu nie je známe, polícia nemá vedomosť ani o tom, kde sa zdržiava.

Policajti v tejto súvislosti zverejnili fotografiu hľadaného.

Foto: facebook.com/KRPZZA

"Akékoľvek informácie k hľadanej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ," dodala polícia.

Hľadajú aj školáčku

Polícia vo štvrtok vyhlásila pátranie aj po 18-ročnej Kristíne Tavaliovej, ktorá mala v stredu (21. 1.) ráno odísť do školy zo železničnej stanice v Sládkovičove v okrese Galanta, kam však napokon nedorazila.

Ako na sociálnej sieti informovali trnavskí krajskí policajti, nezvestná Kristína mala so sebou mobil, doklady a finančnú hotovosť. Je pritom možné, že sa nachádza v zahraničí.

Viac o hľadanej a jej fotografiu si môžete pozrieť v tomto článku: 18-ročná žiačka nedorazila do školy, polícia vyhlásila pátranie.
Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZZA/KRPZTT
