Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač
Na muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.
Žilinská polícia vyhlásila pátranie po nezvestnom Tomášovi Džudžim z Považského Chlmca. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Mal napadnúť verejného činiteľa
Ako ďalej informovala polícia, na hľadaného 26-ročného Tomáša mal súd vydať zatykač pre napadnutie verejného činiteľa. "Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za prečin útoku na verejného činiteľa," uviedla polícia.
Miesto jeho aktuálneho pobytu nie je známe, polícia nemá vedomosť ani o tom, kde sa zdržiava.
Policajti v tejto súvislosti zverejnili fotografiu hľadaného.
Foto: facebook.com/KRPZZA
"Akékoľvek informácie k hľadanej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ," dodala polícia.
Hľadajú aj školáčku
Polícia vo štvrtok vyhlásila pátranie aj po 18-ročnej Kristíne Tavaliovej, ktorá mala v stredu (21. 1.) ráno odísť do školy zo železničnej stanice v Sládkovičove v okrese Galanta, kam však napokon nedorazila.
Ako na sociálnej sieti informovali trnavskí krajskí policajti, nezvestná Kristína mala so sebou mobil, doklady a finančnú hotovosť. Je pritom možné, že sa nachádza v zahraničí.
NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
Najvyšší správny súd SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.
Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom.
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.
Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka
Okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok, vydal vlani v decembri ďalšie rozhodnutie v prípade žaloby na ochranu osobnosti podanej infektológom Petrom Sabakom na europoslanca Milana M.