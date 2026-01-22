Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži
- DNES - 18:53
- Budapešť/Davos
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook ostro reagoval na kritický prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Davose a odkázal mu, že každý dostane, čo si zaslúži. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Milý Volodymyr! Vidím, že si nebudeme rozumieť. Som slobodný človek, ktorý slúži Maďarom. Ty si človek v ťažkej situácii, ktorý už štyri roky nedokáže, alebo nechce ukončiť vojnu,“ napísal Orbán a poznamenal, že tomu je tak aj napriek všemožnej snahe prezidenta Spojených štátov dosiahnuť mier.
„Darmo sa mi podlizuješ, nemôžeme podporovať Tvoje vojnové úsilie. Ukrajinský ľud sa aj napriek Tvojim urážkam môže spoľahnúť na to, že budeme Tvojej krajine naďalej dodávať elektrinu a pohonné látky a budeme naďalej pomáhať aj utečencom z Ukrajiny. O zvyšok sa postará život a každý dostane, čo si zaslúži,“ dodal predseda maďarskej vlády.
Zelenskyj po rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom povedal, že „každý Viktor, ktorý žije z európskych peňazí a snaží sa zapredať európske záujmy, si zaslúži 'jednu po hlave', a ak sa v Moskve cíti dobre, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa z európskych hlavných miest stali malé Moskvy“.
Zelenskyj kritizoval aj ostatných európskych lídrov za to, že sa proti Rusku nestavajú dostatočne rázne.
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.
Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole
Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.
Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady
Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.