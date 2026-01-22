  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-4°Bratislava

Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

  • DNES - 18:53
  • Budapešť/Davos
Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook ostro reagoval na kritický prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Davose a odkázal mu, že každý dostane, čo si zaslúži. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Milý Volodymyr! Vidím, že si nebudeme rozumieť. Som slobodný človek, ktorý slúži Maďarom. Ty si človek v ťažkej situácii, ktorý už štyri roky nedokáže, alebo nechce ukončiť vojnu,“ napísal Orbán a poznamenal, že tomu je tak aj napriek všemožnej snahe prezidenta Spojených štátov dosiahnuť mier.

Darmo sa mi podlizuješ, nemôžeme podporovať Tvoje vojnové úsilie. Ukrajinský ľud sa aj napriek Tvojim urážkam môže spoľahnúť na to, že budeme Tvojej krajine naďalej dodávať elektrinu a pohonné látky a budeme naďalej pomáhať aj utečencom z Ukrajiny. O zvyšok sa postará život a každý dostane, čo si zaslúži,“ dodal predseda maďarskej vlády.

Zelenskyj po rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom povedal, že „každý Viktor, ktorý žije z európskych peňazí a snaží sa zapredať európske záujmy, si zaslúži 'jednu po hlave', a ak sa v Moskve cíti dobre, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa z európskych hlavných miest stali malé Moskvy“.

Zelenskyj kritizoval aj ostatných európskych lídrov za to, že sa proti Rusku nestavajú dostatočne rázne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

DNES - 19:14Zahraničné

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.

Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

DNES - 18:40Zahraničné

Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.

Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

DNES - 18:09Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

DNES - 17:23Zahraničné

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP