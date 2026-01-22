  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-4°Bratislava

Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

  • DNES - 18:40
  • Praha
Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole

Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.

Rušenie novej legislatívy o činnosti pre cudziu moc, ako to vláda sľubuje aj v programovom vyhlásení vlády, podľa Babiša nie je na stole. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii po rokovaní s odborármi. Minister spravodlivosti ČR Jeroným Tejc z hnutia ANO však krátko predtým ešte tvrdil opak, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš sa podivil nad tým, že ministerstvo zahraničných vecí pod vedením exministra Jana Lipavského tejto osobe opakovane predlžovalo akreditáciu, a podotkol, že je potrebné sa na to pýtať.

Zadržanie čínskeho občana je, samozrejme, vážna záležitosť. Povedal by som, že ešte vážnejšia než predvolanie veľvyslanca alebo písanie nejakých listov. Ak je pravda – a predpokladám, že áno –, že tento špión bol novinár, tak je divné, že mu ministerstvo zahraničných vecí pod vedením pána Lipavského tú akreditáciu predlžovalo trikrát. Je namieste pýtať sa, ako to vlastne funguje, keď ešte 4. novembra 2025 ministerstvo zahraničných vecí tomuto špiónovi predĺžilo novinársku akreditáciu,“ podotkol Babiš.

Na otázku, či jeho vláda plánuje zrušiť novú legislatívu, na ktorej základe je teraz zadržaný špión stíhaný, odpovedal, že sa tým jeho kabinet teraz nezaoberá. „Ohľadom toho zákona - ja tam teraz nemám informáciu. My to teraz neriešime, nie je to na stole. A uvidíme,“ povedal novinárom premiér.

Hnutie ANO zrušenie tohto paragrafu avizovalo ešte minulý rok s argumentom, že ide o vágne formulovanú legislatívu, ktorá je ľahko zneužiteľná. Plán zrušiť ju vo štvrtok na sociálnej sieti X zopakoval aj minister spravodlivosti za hnutie ANO. Podotkol pri tom, že k formulácii paragrafu mal mnoho odborných výhrad aj Najvyšší súd (NS) ČR.

Aj na podklade argumentácie NS počíta programové vyhlásenie vlády so zrušením tohto trestného činu,“ napísal Tejc s tým, že pôsobenie v prospech cudzej moci by potom bolo trestné v rovnakom rozsahu ako v minulosti, teda napríklad ako vyzvedačstvo či ohrozenie utajovanej informácie.

Podľa prezidenta ČR Petra Pavla je prípad dôkazom, že vlani prijatý zákon má svoje opodstatnenie a že hrozby špionáže nemožno podceňovať. „Nie je to žiadna propaganda, ktorú by si niekto vymýšľal, ale reálne sa to deje. To, že sa tie informácie k verejnosti nedostávajú, je úplne pochopiteľné, pretože väčšina z nich je v utajovanom režime,“ podotkol prezident. K podobným prípadom podľa jeho slov dochádza denne a je potrebné sa proti tomu efektívne brániť.

Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba (BIS) vo štvrtok oznámili, že kriminalisti v sobotu v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ju z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Podľa polície ide o prvú osobou stíhanú podľa nového paragrafu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér

DNES - 19:14Zahraničné

Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.

Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži

DNES - 18:53Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook ostro reagoval na kritický prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Davose a odkázal mu, že každý dostane, čo si zaslúži.

Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady

DNES - 18:09Zahraničné

Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

DNES - 17:23Zahraničné

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.

Vosveteit.sk
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP