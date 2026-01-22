Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole
- DNES - 18:40
- Praha
Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.
Rušenie novej legislatívy o činnosti pre cudziu moc, ako to vláda sľubuje aj v programovom vyhlásení vlády, podľa Babiša nie je na stole. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii po rokovaní s odborármi. Minister spravodlivosti ČR Jeroným Tejc z hnutia ANO však krátko predtým ešte tvrdil opak, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš sa podivil nad tým, že ministerstvo zahraničných vecí pod vedením exministra Jana Lipavského tejto osobe opakovane predlžovalo akreditáciu, a podotkol, že je potrebné sa na to pýtať.
„Zadržanie čínskeho občana je, samozrejme, vážna záležitosť. Povedal by som, že ešte vážnejšia než predvolanie veľvyslanca alebo písanie nejakých listov. Ak je pravda – a predpokladám, že áno –, že tento špión bol novinár, tak je divné, že mu ministerstvo zahraničných vecí pod vedením pána Lipavského tú akreditáciu predlžovalo trikrát. Je namieste pýtať sa, ako to vlastne funguje, keď ešte 4. novembra 2025 ministerstvo zahraničných vecí tomuto špiónovi predĺžilo novinársku akreditáciu,“ podotkol Babiš.
Na otázku, či jeho vláda plánuje zrušiť novú legislatívu, na ktorej základe je teraz zadržaný špión stíhaný, odpovedal, že sa tým jeho kabinet teraz nezaoberá. „Ohľadom toho zákona - ja tam teraz nemám informáciu. My to teraz neriešime, nie je to na stole. A uvidíme,“ povedal novinárom premiér.
Hnutie ANO zrušenie tohto paragrafu avizovalo ešte minulý rok s argumentom, že ide o vágne formulovanú legislatívu, ktorá je ľahko zneužiteľná. Plán zrušiť ju vo štvrtok na sociálnej sieti X zopakoval aj minister spravodlivosti za hnutie ANO. Podotkol pri tom, že k formulácii paragrafu mal mnoho odborných výhrad aj Najvyšší súd (NS) ČR.
„Aj na podklade argumentácie NS počíta programové vyhlásenie vlády so zrušením tohto trestného činu,“ napísal Tejc s tým, že pôsobenie v prospech cudzej moci by potom bolo trestné v rovnakom rozsahu ako v minulosti, teda napríklad ako vyzvedačstvo či ohrozenie utajovanej informácie.
Podľa prezidenta ČR Petra Pavla je prípad dôkazom, že vlani prijatý zákon má svoje opodstatnenie a že hrozby špionáže nemožno podceňovať. „Nie je to žiadna propaganda, ktorú by si niekto vymýšľal, ale reálne sa to deje. To, že sa tie informácie k verejnosti nedostávajú, je úplne pochopiteľné, pretože väčšina z nich je v utajovanom režime,“ podotkol prezident. K podobným prípadom podľa jeho slov dochádza denne a je potrebné sa proti tomu efektívne brániť.
Česká polícia a Bezpečnostná informačná služba (BIS) vo štvrtok oznámili, že kriminalisti v sobotu v Česku zadržali osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu a obvinili ju z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Podľa polície ide o prvú osobou stíhanú podľa nového paragrafu.
