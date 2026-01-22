  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-4°Bratislava

NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu

  • DNES - 18:32
  • Bratislava
NSS: Daniela Lipšica uznali za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu

Najvyšší správny súd (NSS) SR uznal vo štvrtok za vinného z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu prokurátora a bývalého šéfa niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica.

Za vinného ho súd teda uznal z toho, že agresívne kričal na riaditeľku osobného úradu Generálnej prokuratúry (GP) SR Elenu Černú s tým, že je „poplatná Žilinkovmu režimu“ a že „osobný úrad GP SR vykonáva pre generálneho prokurátora nadprácu“. Za to mu súd uložil písomné pokarhanie. Zo zvyšných dvoch skutkov disciplinárneho návrhu NSS Lipšica oslobodil. Rozhodnutie je právoplatné.

Druhý zo skutkov disciplinárneho návrhu sa týkal zamietnutia sťažnosti obvinených proti vznesenému obvineniu v kauze Vírus bez znalosti utajovanej prílohy vyšetrovacieho spisu. Podľa NSS nebolo preukázané, že sa skutok stal. Prokurátor GP SR Lipšic bol disciplinárne stíhaný aj za nevhodný sarkastický text na adresu vedenia generálnej prokuratúry. NSS rozhodol, že tento skutok nie je disciplinárnym previnením, preto z neho Lipšica oslobodil.

Určite to nie je fiasko Generálnej prokuratúry. My toto neberieme, či máme úspech alebo neúspech. Môžem vám k tomu povedať iba toľko, že rozhodnutie senátu Najvyššieho správneho súdu je právoplatné a o právoplatných rozhodnutiach súdu sa nediskutuje, tie sa rešpektujú,“ komentoval pred médiami námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera.

Lipšic pred novinármi priznal, že na svoju kolegyňu Černú zvýšil hlas, nebol to však podľa neho krik.

Disciplinárny návrh na Lipšica podal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten navrhoval Lipšica uznať za vinného zo všetkých skutkov disciplinárneho návrhu a potrestať ho preložením na nižší stupeň prokuratúry.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

Polícia hľadá nezvestného Tomáša, vydali naňho zatykač

DNES - 19:20Domáce

Na muža vydali príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.

Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

DNES - 17:47Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom.

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

DNES - 16:31Domáce

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.

Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka

Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka

DNES - 15:46Domáce

Okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok, vydal vlani v decembri ďalšie rozhodnutie v prípade žaloby na ochranu osobnosti podanej infektológom Petrom Sabakom na europoslanca Milana M.

Vosveteit.sk
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP