Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom
- DNES - 18:19
- New York
Americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, keď trhy reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaviesť na tovary z ôsmich európskych štátov od februára zvýšené dovozné clá.
Tie chcel uvaliť na krajiny po tom, ako sa ostro postavili proti jeho plánom získať Grónsko. Informovala o tom agentúra AFP.
„Trump opäť ustúpil od svojich pôvodných hrozieb a trhy si mohli vydýchnuť,“ povedal Sam Stovall zo spoločnosti CFRA Research. Dodal však, že trhy sú naďalej „ostražité,“ keďže Trump môže kedykoľvek prísť s novými plánmi, ktoré opäť narušia vzťahy s obchodnými partnermi USA.
Približne 15 minút po začatí obchodovania vzrástol hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 0,7 % na 49.432,63 bodu. Širší index burzy S&P 500 dosiahol 6916,26 bodu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,6 %. Technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 0,9 % na 23.424,70.
Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose uviedol, že nepoužije silu na získanie Grónska. Navyše, po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil, že vytvorili rámec budúcej dohody, ktorá sa týka Grónska a celého arktického regiónu. Dodal, že na základe týchto rozhovorov neuvalí na osem európskych štátov 10-percentné dovozné clá, ktoré chcel zaviesť od 1. februára.
