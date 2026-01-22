Premiér Fico odletel do Bruselu na mimoriadny samit Európskej rady
- DNES - 18:09
- Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu na mimoriadny summit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„V belgickej metropole budú lídri dvadsaťsedmičky diskutovať o transatlantických vzťahoch. Mimoriadny summit zvolal predseda Európskej rady António Costa a začne sa o 19.00 h,“ priblížili z úradu vlády.
Costa pred pár dňami informoval, že vo štvrtok večer sa lídri členských krajín Európskej únie zídu na mimoriadnom summite pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom.
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska, zopakoval premiér
Grónsko si želá zostať súčasťou Dánska a narušenie svojej územnej celistvosti a suverenity by vnímalo ako červenú čiaru.
Orbán v Davose odkázal Zelenskému: Každý dostane, čo si zaslúži
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook ostro reagoval na kritický prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Davose a odkázal mu, že každý dostane, čo si zaslúži.
Babiš: Zadržanie čínskeho špióna je vážna vec, rušenie zákona nie je na stole
Zadržanie čínskeho špióna českou políciou, ktorá ho následne obvinila z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa českého premiéra Andreja Babiša vážna vec.
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.