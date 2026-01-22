Wizz Air zvýši frekvenciu letov Bratislava - Košice na 13 týždenne
- DNES - 17:56
- Bratislava
Letecký dopravca Wizz Air zvýši pre vysoký záujem frekvenciu letov Bratislava - Košice z deviatich na 13 týždenne. K zmene pristúpi od 21. marca tohto roka.
Na vnútroštátnej linke tak bude lietať dvakrát denne s výnimkou stredy, kedy ostáva jedna rotácia letov. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa bratislavského letiska (BTS) Veronika Demovičová.
„Teší nás, že môžeme ďalej posilniť letecké spojenie na trase Bratislava - Košice. Dopyt po tejto linke už teraz prekonal naše očakávania. Zvýšením frekvencie letov reagujeme na rastúci záujem zo strany cestujúcich,“ konštatovala manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
V súčasnosti ponúka dopravca zo Slovenska celkovo 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 prevádzkoval viac ako 2000 letov do a zo Slovenska, pričom prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 %.
Donald Trump zvýšené clá neuvalí, akciové trhy v USA otvorili rastom
Americké akcie otvorili štvrtkové obchodovanie rastom, keď trhy reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa nezaviesť na tovary z ôsmich európskych štátov od februára zvýšené dovozné clá.
Ch. Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok
Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok, povedal na Svetovom ekonomickom fóre v Davose americký minister energetiky Chris Wright.
Štefan Kišš: Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane
Ministra financií Ladislava Kamenického v súčasnosti pred absolútnou rozpočtovou katastrofou nezachraňujú systémové opatrenia vlády, ale meškajúce dodávky vojenskej techniky.
Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny - sprístupnenie tzv. dynamických taríf pre domácnosti.