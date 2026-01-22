Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom. Informovali z tlačového a informačného odboru úradu vlády. Premiér avizuje, že sa chystá na návštevu Kuby.
„Predseda vlády SR Robert Fico vyjadruje presvedčenie, že nepredvídateľná vnútropolitická situácia na Slovensku, medzinárodná situácia a bezprecedentné napätie mu neznemožnia prípadnú návštevu Kuby v roku 2026. Prioritou Slovenska je výraznejšie zapojenie slovenských podnikateľov do príležitostí, ktoré na Kube vytvárajú viaceré reformné opatrenia. Aj preto by súčasťou takejto návštevy na Kube mala byť početná podnikateľská misia zo Slovenska,“ uviedli z úradu vlády.
Slovenskú republiku a Kubánsku republiku nevyrušujú podľa Fica žiadne otvorené politické otázky, „preto majú v duchu vzájomného rešpektu záujem rozvíjať priateľské a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy“.
Predseda slovenskej vlády a podpredseda kubánskej vlády si vymenili „celý rad konkrétnych informácií“ o súčasnej medzinárodnej situácii, ako aj o vplyve posledných udalostí vo Venezuele na regióny v Karibiku. V bilaterálnych vzťahoch sa zamerali na praktické otázky, od zlepšovania vzájomnej zmluvnej základne, zjednodušovania cestovania či pôsobenia slovenských firiem na Kube.
