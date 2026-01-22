  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-2°Bratislava

Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

  • DNES - 17:47
  • Bratislava
Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom. Informovali z tlačového a informačného odboru úradu vlády. Premiér avizuje, že sa chystá na návštevu Kuby.

Predseda vlády SR Robert Fico vyjadruje presvedčenie, že nepredvídateľná vnútropolitická situácia na Slovensku, medzinárodná situácia a bezprecedentné napätie mu neznemožnia prípadnú návštevu Kuby v roku 2026. Prioritou Slovenska je výraznejšie zapojenie slovenských podnikateľov do príležitostí, ktoré na Kube vytvárajú viaceré reformné opatrenia. Aj preto by súčasťou takejto návštevy na Kube mala byť početná podnikateľská misia zo Slovenska,“ uviedli z úradu vlády.

Slovenskú republiku a Kubánsku republiku nevyrušujú podľa Fica žiadne otvorené politické otázky, „preto majú v duchu vzájomného rešpektu záujem rozvíjať priateľské a vzájomne výhodné ekonomické vzťahy“.

Predseda slovenskej vlády a podpredseda kubánskej vlády si vymenili „celý rad konkrétnych informácií“ o súčasnej medzinárodnej situácii, ako aj o vplyve posledných udalostí vo Venezuele na regióny v Karibiku. V bilaterálnych vzťahoch sa zamerali na praktické otázky, od zlepšovania vzájomnej zmluvnej základne, zjednodušovania cestovania či pôsobenia slovenských firiem na Kube.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

DNES - 16:31Domáce

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.

Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka

Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka

DNES - 15:46Domáce

Okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok, vydal vlani v decembri ďalšie rozhodnutie v prípade žaloby na ochranu osobnosti podanej infektológom Petrom Sabakom na europoslanca Milana M.

Rezort vnútra rozposlal niektorým obciam dotazník: Čo v ňom zisťuje?

Rezort vnútra rozposlal niektorým obciam dotazník: Čo v ňom zisťuje?

DNES - 13:39Domáce

Ministerstvo vnútra rozposlalo samosprávam zapojeným v centrách zdieľaných služieb dotazník na získanie spätnej väzby.

18-ročná žiačka nedorazila do školy, polícia vyhlásila pátranie

18-ročná žiačka nedorazila do školy, polícia vyhlásila pátranie

DNES - 13:36Domáce

Polícia nevylučuje, že by sa nezvestná Kristína mohla nachádzať v zahraničí.

Vosveteit.sk
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP