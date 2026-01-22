  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-2°Bratislava

Ch. Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok

  • DNES - 17:38
  • Davos
Ch. Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok

Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok, povedal na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose americký minister energetiky Chris Wright.

Zároveň skritizoval Európsku úniu, ako aj americký štát Kalifornia, za „vyhadzovanie peňazí“ na podľa neho „neefektívnu zelenú energiu“. Informovala o tom agentúra Reuters.

V minulých rokoch sa počas diskusií na WEF riešila najmä otázka zníženia emisií a podpory nízkouhlíkových projektov. Tentoraz sa však Wright a šéfka americkej ropnej spoločnosti Occidental Vicki Hollubová zamerali na podporu produkcie ropy, pričom podľa nich bude svet od tejto suroviny závislý ešte dlhé roky.

Wright poukázal aj na investície do ťažby plynu. Uviedol, že práve rast produkcie a veľké investície do terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG) umožnili USA nahradiť po začatí vojny na Ukrajine ruský plyn v Európe. Dodal však, že environmentálne pravidlá pre firmy v Európskej únii predstavujú riziko pre spoluprácu s USA. Preto americká vláda pracuje s európskymi partnermi na odstránení týchto prekážok, dodal.

Wright okrem toho skritizoval aj energetickú politiku Kalifornie, ktorá podľa neho pripomína tú európsku a ktorá je zodpovedná za zvyšovanie cien energií pre obyvateľov. Hollubová v tejto súvislosti poukázala práve na regulácie v Kalifornii za dôvod, pre ktorý sa firma Occidental v roku 2014 zo štátu stiahla.

Kalifornia plánuje zatvoriť dve rafinérie, ktoré sa na produkcii benzínu podieľajú takmer pätinou, čo zvyšuje tlak na guvernéra Gavina Newsoma, aby urobil niečo s rastúcimi cenami palív. Navyše, produkcia ropy v Kalifornii klesla za 40 rokov na zhruba štvrtinu. V roku 1985 a v tomto štáte vyťažilo 1,1 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), v roku 2024 však produkcia dosiahla iba 300.000 barelov/deň. V septembri preto kalifornskí zákonodarcovia schválili návrh zákona na otvorenie stoviek nových ropných vrtov v rámci štátu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Wizz Air zvýši frekvenciu letov Bratislava - Košice na 13 týždenne

Wizz Air zvýši frekvenciu letov Bratislava - Košice na 13 týždenne

DNES - 17:56Ekonomické

Letecký dopravca Wizz Air zvýši pre vysoký záujem frekvenciu letov Bratislava - Košice z deviatich na 13 týždenne. K zmene pristúpi od 21. marca tohto roka.

Štefan Kišš: Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane

Štefan Kišš: Kamenického pred rozpočtovou katastrofou zachraňujú meškajúce zbrane

DNES - 17:06Ekonomické

Ministra financií Ladislava Kamenického v súčasnosti pred absolútnou rozpočtovou katastrofou nezachraňujú systémové opatrenia vlády, ale meškajúce dodávky vojenskej techniky.

Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu

Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu

DNES - 15:26Ekonomické

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny - sprístupnenie tzv. dynamických taríf pre domácnosti.

KDH: Návrat zábezpeky na DPH je krok späť, firmám bude blokovať peniaze

KDH: Návrat zábezpeky na DPH je krok späť, firmám bude blokovať peniaze

DNES - 15:11Ekonomické

Opätovné zavedenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty, ktoré plánuje Ministerstvo financií SR vedené Ladislavom Kamenickým, je podľa KDH zlým riešením.

Vosveteit.sk
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP