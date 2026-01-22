  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-2°Bratislava

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

  • DNES - 17:23
  • Praha
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko

Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.

Uviedla to stanica ČT24, podľa ktorej k tomu český rezort diplomacie v súčasnosti pripravuje pre vládu stanovisko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa hovorkyne vlády Andreja Babiša Karly Mráčkovej Česko dostalo pozvanie do Rady mieru v stredu. Spresnila, že stanovisko pre vládu pripravuje oddelenie medzinárodných organizácií na ministerstve zahraničných vecí ČR.

Vládny poradca pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček podľa servera iDNES.cz uviedol, že premiér sa k pozvánke vyjadrí počas štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli.

Na otázky týkajúce sa českého postoja k Rade mieru tento týždeň opakovane odpovedal český minister zahraničných vecí Petr Macinka. Ešte v utorok počas návštevy izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara v Prahe uviedol, že keďže Česko do Rady pozvané nebolo, oficiálne stanovisko k tomu mať nemusí. V pondelok počas brífingu so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom povedal, že vstupný poplatok miliarda dolárov je pre možnosti českého štátneho rozpočtu nemysliteľný.

Trump do Rady mieru pozval približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: V SAE prebehne schôdzka tímov Ukrajiny, USA a Ruska

Zelenskyj: V SAE prebehne schôdzka tímov Ukrajiny, USA a Ruska

DNES - 16:59Zahraničné

Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska budú v piatok a sobotu rokovať v Spojených arabských emirátoch, oznámil Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Kritici tvrdia, že Trump sa Radou mieru snaží vytvoriť rivala OSN a ovládať ho

Kritici tvrdia, že Trump sa Radou mieru snaží vytvoriť rivala OSN a ovládať ho

DNES - 16:57Zahraničné

Počas druhého dňa svojho pobytu vo švajčiarskom alpskom letovisku Davos založil vo štvrtok americký prezident Donald Trump Radu mieru.

Európa rada diskutuje, ale vyhýba sa činom, vyhlásil Zelenskyj v Davose

Európa rada diskutuje, ale vyhýba sa činom, vyhlásil Zelenskyj v Davose

DNES - 16:18Zahraničné

Európa rada diskutuje o budúcnosti, ale vyhýba sa činom, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v prejave na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Orbán v Davose: Maďarsko je medzi zakladateľmi Rady mieru, lebo potrebuje mier

Orbán v Davose: Maďarsko je medzi zakladateľmi Rady mieru, lebo potrebuje mier

DNES - 15:48Zahraničné

Maďarsko je medzi zakladateľmi Rady mieru, lebo potrebuje mier, aby sa mohlo rozvíjať, uviedol Viktor Orbán.

Vosveteit.sk
SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!SkyShowtime si pripravil bombovú nádielku: Toto sú filmy a seriály, ktoré nemôžeš premeškať!
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP