Zelenskyj: V SAE prebehne schôdzka tímov Ukrajiny, USA a Ruska
- DNES - 16:59
- Davos
Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska budú v piatok a sobotu rokovať v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín, dodal Zelenskyj. Uviedol tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové.
Zelenskyj avizoval konanie technických rokovaní predstaviteľov USA, Ukrajiny a Ruska krátko po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré obaja označili za dobré.
„Dokumenty zamerané na ukončenie tejto vojny sú takmer hotové, a to je naozaj dôležité,“ uviedol Zelenskyj s tým, že akákoľvek konečná mierová dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré podporia aj Spojené štáty.
Zdôraznil zároveň, že nielen Ukrajina, ale aj Rusko musí byť ochotné urobiť kompromisy. „Rusko sa musí pripraviť na ukončenie tejto vojny, na zastavenie tejto agresie,“ dodal.
Trump bilaterálne stretnutie na okraj WEF bližšie nekomentoval, v reakcii na novinársku otázku však odkázal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna sa musí skončiť.
S Putinom budú vo štvrtok večer v Moskve rokovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Witkoff dopoludnia vyhlásil, že v rozhovoroch o urovnaní konfliktu bol dosiahnutý veľký pokrok a že medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len jeden riešiteľný problém. Nespresnil ale, o aký problém ide.
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru; diplomacia pripravuje stanovisko
Česko dostalo pozvánku do Rady mieru, ktorú vo štvrtok na okraj Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose ustanovil americký prezident Donald Trump.
Kritici tvrdia, že Trump sa Radou mieru snaží vytvoriť rivala OSN a ovládať ho
