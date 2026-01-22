  • Články
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac

  • DNES - 16:31
  • Hruboňovo
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.

Za volant motorového vozidla si sadla napriek tomu, že nie je držiteľkou vodičského preukazu. S autom zišla z cesty do priekopy a následne z miesta pešo odišla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti z Lužianok na mieste nehody zabezpečili opis osoby a svedkov udalosti. Osemnásťročnú vodičku zakrátko vypátrali. Skrývala sa pred nimi doma pod matracom, potvrdila polícia. Lustráciou bolo zistené, že mladá žena nie je držiteľkou vodičského preukazu.

Pri dychovej skúške dievčina nafúkala 1,67 promile alkoholu. Policajti ju obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely predbežného zadržania. Poverený príslušník ju obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zdroj: Info.sk, TASR
