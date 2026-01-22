Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu, pred políciou sa skryla pod matrac
Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra.
Za volant motorového vozidla si sadla napriek tomu, že nie je držiteľkou vodičského preukazu. S autom zišla z cesty do priekopy a následne z miesta pešo odišla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti z Lužianok na mieste nehody zabezpečili opis osoby a svedkov udalosti. Osemnásťročnú vodičku zakrátko vypátrali. Skrývala sa pred nimi doma pod matracom, potvrdila polícia. Lustráciou bolo zistené, že mladá žena nie je držiteľkou vodičského preukazu.
Pri dychovej skúške dievčina nafúkala 1,67 promile alkoholu. Policajti ju obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely predbežného zadržania. Poverený príslušník ju obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Premiér sa na úrade vlády stretol s kubánskym ministrom zahraničného obchodu
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa vo štvrtok na pôde Úradu vlády SR stretol s podpredsedom vlády a ministrom zahraničného obchodu a investícií Kubánskej republiky Oscarom Pérezom-Olivom Fragom.
Súd vydal ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a Mazureka
Okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok, vydal vlani v decembri ďalšie rozhodnutie v prípade žaloby na ochranu osobnosti podanej infektológom Petrom Sabakom na europoslanca Milana M.
Rezort vnútra rozposlal niektorým obciam dotazník: Čo v ňom zisťuje?
Ministerstvo vnútra rozposlalo samosprávam zapojeným v centrách zdieľaných služieb dotazník na získanie spätnej väzby.
18-ročná žiačka nedorazila do školy, polícia vyhlásila pátranie
Polícia nevylučuje, že by sa nezvestná Kristína mohla nachádzať v zahraničí.