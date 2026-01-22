  • Články
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
Európa rada diskutuje, ale vyhýba sa činom, vyhlásil Zelenskyj v Davose

  • DNES - 16:18
  • Davos
Európa rada diskutuje o budúcnosti, ale vyhýba sa činom, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.

Európa podľa neho musí vedieť, ako sa brániť sama, a mala by zabavovať Rusku ropu podobne, ako to Spojené štáty robia v prípade Venezuely. Informuje o tom TASR.

Namiesto toho, aby sa Európa stala skutočnou globálnou veľmocou, zostáva krásnym, ale roztriešteným kaleidoskopom malých a stredných veľmocí,“ povedal Zelenskyj. Namiesto toho, aby sa Európania spoločne postavili Rusku, sa podľa neho často obracajú sami proti sebe.

V prejave na WEF Zelenskyj kritizoval Európu za miernu reakciu v súvislosti s Grónskom, o ktorého získanie má záujem americký prezident Donald Trump. Vyslanie desiatok vojakov z Európy do Grónska podľa Zelenského nie je silným signálom pre ruského prezidenta Vladimira Putina alebo Čínu a ani pre Dánsko, blízkeho spojenca Európy.

V prípade Grónska sa podľa Zelenského zdá, že každý iba čaká, kým sa Spojené štáty upokoja - v nádeji, že kríza pominie. „Ale čo ak nie?“ pýtal sa Zelenskyj a neskôr dodal, že „Európa vyzerá neisto, keď sa snaží presvedčiť amerického prezidenta, aby zmenil svoj postoj“.

Ukrajinský prezident sa domnieva, že Európa v súčasnosti potrebuje spoločné ozbrojené sily, ktoré by ju dokázali skutočnosti brániť.

Dnes sa Európa spolieha len na presvedčenie, že ak príde nebezpečenstvo, NATO zasiahne. Ale nikto ešte nevidel Alianciu v akcii. Ak sa Putin rozhodne obsadiť Litvu alebo zaútočiť na Poľsko, kto zareaguje?“ pýtal sa.

Zelenskyj sa tiež vyjadril k vojenskému zásahu USA vo Venezuele zo začiatku januára, pri ktorom americké špeciálne jednotky uniesli tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Napriek rozdielnym názorom na túto operáciu je Maduro súdený v New Yorku, „zatiaľ čo Putin nie“, poznamenal ukrajinský prezident.

Je podľa neho potrebné ruskú ropu zhabať a predať ju v prospech Európy. Ak Putin nebude mať peniaze, Európa nebude vo vojne, dodal Zelenskyj.

Zdroj: Info.sk, TASR
