Orbán v Davose: Maďarsko je medzi zakladateľmi Rady mieru, lebo potrebuje mier
- DNES - 15:48
- Budapešť/Davos
Maďarsko je medzi zakladateľmi Rady mieru, lebo potrebuje mier, aby sa mohlo rozvíjať.
V príspevku na sociálnej sieti Facebook to vo štvrtok po podpísaní dokumentu o založení Rady mieru v Davose konštatoval predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Americký prezident dnes v Davose spustil novú iniciatívu. Nazýva sa Mierová rada. Maďarsko je medzi zakladajúcimi krajinami, pretože Maďarsko potrebuje mier, aby sa mohlo rozvíjať,“ napísal maďarský premiér.
Podľa jeho slov vojna ohrozuje všetko, čo bolo vybudované v uplynulom pol druha desaťročí. Vojna prináša infláciu, sankcie, vysoké ceny energií a úpadok národných ekonomík, dodal.
„Maďarsko sa však nechce vrátiť späť, ale ísť dopredu. Preto podporujeme a svojou účasťou posilňujeme všetky medzinárodné iniciatívy, ktoré predchádzajú vojnám a obmedzujú ich a zaručujú bezpečnosť a pokoj národov a rodín. Na tom pracujeme dnes v Davose a budeme v tom pokračovať večer v Bruseli,“ dodal Orbán.
Trump vo štvrtok na okraj stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru. Do jej radov bolo pozvaných približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je.
Pozvané boli okrem iných aj Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko. Nie je známe, či pozvánku dostala aj SR alebo ČR.
Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Niektoré krajiny sa podľa jeho slov chcú pridať, ale potrebujú súhlas národných parlamentov.
