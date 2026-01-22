Používate ChatGPT? Pripravte sa na ráznu zmenu
Spoločnosť OpenAI hovorí o posilňovaní bezpečnosti tínedžerov pri používaní jej nástroja ChatGPT. Ktorých používateľov sa dotknú zmeny?
Spoločnosť OpenAI, ktorá stojí za zrodom chatbota s umelou inteligenciou (AI) ChatGPT, zavádza nový nástroj, pomocou ktorého chce chrániť tínedžerov a deti pri používaní chatbota. Ako informovala na svojom webe, na spotrebiteľských tarifách ChatGPT zavádza predikciu veku.
„Predikcia veku stavia na ochranných opatreniach, ktoré sú už zavedené. Tínedžeri, ktorí nám pri registrácii oznámia, že majú menej ako 18 rokov, automaticky získavajú dodatočné ochranné opatrenia na zníženie vystavenia citlivému alebo potenciálne škodlivému obsahu,“ uviedla OpenAI s tým, že nové opatrenie aktuálne uvádza do činnosti.
Pre mladistvých zavedú ochranný mechanizmus
Foto: StepanPopov/Shutterstock.com
Ako informuje OpenAI, predikcia veku bude odhadovať vek na základe niekoľkých faktorov:
- behaviorálne a účtové signály
- dátum založenia účtu
- typický čas, keď je používateľ aktívny
- vzorec používania v priebehu času a veku uvedeného používateľom
V prípade, že vás AI nesprávne zaradí do kategórie osôb mladších ako 18 rokov, máte možnosť nápravy pomocou selfie. „Používatelia si môžu skontrolovať, či boli na ich účet pridané ochranné opatrenia, a tento proces môžu kedykoľvek spustiť prejdením na Nastavenia > Účet,“ informuje OpenAI.
Používateľom, ktorých vek umelá inteligencia odhadne na menej ako 18 rokov, sa následne prestane zobrazovať citlivý obsah. K tomu patria tieto kategórie:
- zreteľné násilie alebo drastický obsah
- virálne výzvy, ktoré by mohli posmeľovať k riskantnému alebo škodlivému správaniu u maloletých
- sexuálna, romantická alebo násilná hra na role
- zobrazenia sebapoškodzovania
- obsah, ktorý propaguje extrémne štandardy krásy, nezdravé diéty alebo bodyshaming
OpenAI dodáva, že stále pracuje na zdokonaľovaní mechanizmu odhadovania veku používateľov. „Ak si nie sme istí vekom niekoho alebo máme neúplné informácie, predvolene použijeme bezpečnejšie prostredie,“ spresňuje.
Rodičia môžu dodatočne prispôsobiť používanie chatbota svojimi deťmi prostredníctvom rodičovskej kontroly.
Obmedzenia chystá aj TikTok
V rámci Európskej únie pristúpi ku kontrole veku používateľských účtov aj sociálna sieť TikTok. Ako informovala na svojom blogu, používateľské účty v rámci Európy začne kontrolovať umelá inteligencia.
Podobne, ako v prípade ChatGPT, aj TikTok bude odhadovať vek používateľov na základe informácií uvedených v profile, a obsahu príspevkov, ktoré zverejňujú. Všetky účty, ktoré majú patriť deťom mladším ako 13 rokov, po kontrole administrátorom odstránia.
V prípade nesprávneho posúdenia veku zo strany sociálnej siete sa používatelia môžu odvolať. Ako dôkaz svojho veku však musia predložiť oficiálny dokument ako občiansky preukaz alebo kreditnú kartu, prípadne selfie fotografiu tváre.
Priekopníkom v zavádzaní opatrení na ochranu mládeže pred vplyvom sociálnych sietí je Austrália, ktorá už v decembri 2025 nariadila zmazať účty ľuďom mladším ako 16 rokov.
