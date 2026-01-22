Trump v Davose rokoval so Zelenským: Toto odkázal Putinovi

  • Články
Štvrtok, 22.1.2026
  DNES - 15:32
Americký prezident Donald Trump oznámil, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským mal v Davose popri Svetovom ekonomickom fóre (WEF) „veľmi dobrú“ schôdzku.

Zároveň Trump podľa agentúry Reuters odkázal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna na Ukrajina sa musí skončiť. Informuje o tom TASR.

Stretnutie medzi Trumpom a Zelenským trvalo približne hodinu, uviedol Biely dom. Podobne ako Trump označil schôdzku za dobrú aj Zelenského poradca pre komunikáciu Dmytro Lytvyn. Bližšie informácie ani jeden z predstaviteľov neuviedol, podľa Trumpa však „všetci chcú, aby sa vojna skončila“.

Lídri USA a Ukrajiny v Davose hovorili len niekoľko hodín pred tým, ako budú Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner rokovať s ruským prezidentom Putinom v Moskve. Tieto rokovania sú súčasťou snahy Washingtonu sprostredkovať dohodu, ktorá by ukončila bezmála štvorročnú vojnu Ruska proti Ukrajine.

Zelenskyj by mal po stretnutí s Trumpom vystúpiť na WEF s prejavom a mal by sa zúčastniť aj na jednej z panelových diskusií o povojnovej obnove Ukrajiny.

Witkoff vo štvrtok ráno vyhlásil, že v rokovaniach o urovnaní konfliktu bol dosiahnutý veľký pokrok a že medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len jeden riešiteľný problém.

Zdroj: Info.sk, TASR
