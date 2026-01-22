  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-2°Bratislava

Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu

  • DNES - 15:26
  • Bratislava
Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny - sprístupnenie tzv. dynamických taríf pre domácnosti.

Uviedol to hovorca úradu Radoslav Igaz v súvislosti so stredajším (21. 1.) pracovným stretnutím zástupcov ÚRSO a OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), kde sa rokovalo o ďalšom postupe pri ich zavádzaní do praxe.

Hlavnou témou stretnutia podľa Igaza bolo, ako sa budú počítať ceny podľa cien na trhu a ako sa budú tieto ceny v budúcnosti zverejňovať. Účastníci stretnutia sa dohodli, že hoci sa pôvodne uvažovalo o prechode na hodinové ceny, pri zúčtovaní sa pravdepodobne zatiaľ ponechá dnešné 15-minútové rozdelenie. ÚRSO zároveň chce, aby boli ceny pre dynamickú tarifu prehľadne dostupné na stránke OKTE.

Ako budú fungovať dynamické tarify?

Igaz spresnil, že dynamické tarify pre domácnosti znamenajú, že cena elektriny sa počas dňa mení podľa toho, či je na trhu elektrina práve lacná alebo drahá. Ľudia tak môžu prispôsobiť svoju spotrebu elektriny výhodnejším časom, a tým si znížiť celkové náklady na elektrinu.

Dynamické tarify chceme sprístupniť všetkým odberateľom vrátane zraniteľných skupín, aby si mohli aktívne znižovať výšku svojich nákladov na elektrinu tým, že budú využívať spotrebiče elektrickej energie vtedy, keď bude cena elektriny najnižšia. Našou ambíciou je vytvoriť dobre fungujúci systém podobný tomu, ktorý využíva priemysel, a zároveň zabezpečiť, aby nové pravidlá fungovali v súlade s pripravovanou novou regulačnou politikou. Som rád, že s OKTE budeme v tejto oblasti efektívne spolupracovať,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

ÚRSO pripraví prvý návrh pravidiel, ktorý určí, čo majú robiť OKTE, dodávatelia aj distribučné spoločnosti. Tento návrh sa neskôr premietne do vyhlášky,“ vysvetlil Holjenčík.

Igaz dodal, že ÚRSO plánuje aj verejnú diskusiu s účastníkmi trhu a odbornou verejnosťou a informačnú kampaň, aby občanom SR podrobne vysvetlil pripravované zmeny.

OKTE je dcérska spoločnosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. OKTE je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii zo strany ÚRSO.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH: Návrat zábezpeky na DPH je krok späť, firmám bude blokovať peniaze

KDH: Návrat zábezpeky na DPH je krok späť, firmám bude blokovať peniaze

DNES - 15:11Ekonomické

Opätovné zavedenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty, ktoré plánuje Ministerstvo financií SR vedené Ladislavom Kamenickým, je podľa KDH zlým riešením.

Milión pre každého obyvateľa Grónska? Takéto plány má mať Trump

Milión pre každého obyvateľa Grónska? Takéto plány má mať Trump

DNES - 12:58Ekonomické

Americký prezident odmieta použitie sily na obsadenie Grónska.

Odborník radí: Vytvorte si finančnú rezervu, nezamestnanosť bude rásť

Odborník radí: Vytvorte si finančnú rezervu, nezamestnanosť bude rásť

DNES - 11:52Ekonomické

Domácnosti si v roku 2026 zásadne neprilepšia. Ekonomika Slovenska má rásť tempom iba 0,6 % hrubého domáceho produktu a mzdy len na úrovni inflácie.

Kupujete diaľničnú známku? Pozor na takýto podvod!

Kupujete diaľničnú známku? Pozor na takýto podvod!

DNES - 11:47Ekonomické

Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok.

Vosveteit.sk
Jadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladaliJadro našej Zeme pripomína svojou textúrou „maslo“, hlási nový výskum: Správa sa inak, než sme doteraz predpokladali
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP