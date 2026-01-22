KDH: Návrat zábezpeky na DPH je krok späť, firmám bude blokovať peniaze
- DNES - 15:11
- Bratislava
Opätovné zavedenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (DPH), ktoré plánuje Ministerstvo financií (MF) SR vedené Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), je zlým riešením.
Tento nástroj už Slovensko používalo v rokoch 2012 až 2019 a pre svoju neefektívnosť bol zrušený, upozornilo vo štvrtok opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
„Ide o mimoriadne nešťastné riešenie, ktoré poškodí poctivé firmy, zhorší ich cash flow a zablokuje im kapitál, ktorý by inak mohli použiť na investície, mzdy či rozvoj,“ vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Jozef Hajko. Minister financií podľa neho rieši problémy s výberom DPH tak, že zvyšuje tlak na podnikateľov namiesto toho, aby cielene bojoval proti skutočným daňovým podvodníkom.
Podľa návrhu novely zákona o DPH, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní, by sa od apríla 2026 mali sprísniť pravidlá registrácie na DPH a od januára 2027 by štát opäť mohol od tzv. rizikových firiem požadovať zábezpeku vo výške 5000 až 500.000 eur, ktorú by im zablokoval až na jeden rok. Pri dobrovoľnej registrácii na DPH nezloženie zábezpeky povedie k zamietnutiu registrácie, pri povinnej registrácii až k daňovej exekúcii. Posudzovať sa nebude len firma, ale aj minulosť jej konateľov, spoločníkov a prepojených spoločností.
Rezort financií podľa KDH argumentuje slabým výberom DPH a vysokým výskytom podvodov. Hnutie pripomenulo, že podľa Európskej prokuratúry sa až tretina podvodov s DPH v Európskej únii (EÚ) dotýka slovenských firiem a hodnota odhalených podvodov presiahla 680 miliónov eur. Zároveň klesá efektívna sadzba DPH, podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) z vyše 18 % začiatkom roka 2023 na približne 16 % v roku 2024.
„Tieto čísla však neospravedlňujú návrat k opatreniu, ktoré sa už raz ukázalo ako nefunkčné a ľahko obchádzateľné,“ vyhlásil Hajko. Zábezpeka na DPH podľa neho v minulosti nezasiahla kriminálne skupiny, ale poctivé firmy, aj preto ju štát v roku 2019 zrušil.
Boj proti daňovým únikom sa má podľa KDH viesť cielenými, modernými a efektívnymi nástrojmi, nie plošnými opatreniami, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie. „Ak chce vláda skutočne zlepšiť stav verejných financií, musí sa zamerať na organizovaný zločin a rast výdavkov štátu, nie znovu siahať na peniaze poctivých podnikateľov. Návrat zábezpeky na DPH je krokom späť a zlým signálom pre ekonomiku,“ doplnil Hajko.
Elektrina v domácnostiach sa bude účtovať inak, ÚRSO chystá zmenu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny - sprístupnenie tzv. dynamických taríf pre domácnosti.
Milión pre každého obyvateľa Grónska? Takéto plány má mať Trump
Americký prezident odmieta použitie sily na obsadenie Grónska.
Odborník radí: Vytvorte si finančnú rezervu, nezamestnanosť bude rásť
Domácnosti si v roku 2026 zásadne neprilepšia. Ekonomika Slovenska má rásť tempom iba 0,6 % hrubého domáceho produktu a mzdy len na úrovni inflácie.
Kupujete diaľničnú známku? Pozor na takýto podvod!
Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok.