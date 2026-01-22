Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine
- DNES - 14:29
- Kodaň
Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný.
Jeho vyjadrenia prišli len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku, píše TASR podľa agentúry AFP.
„Bez ohľadu na tlak, ktorý môžu vyvíjať iní, nebude naša krajina odovzdaná nikomu a s našou budúcnosťou sa nebude hazardovať,“ uviedol Egede v príspevku na Facebooku.
„Je neprijateľné pokúšať sa dať naše územie iným. Toto je naša krajina – my sme tí, ktorí formujú jej budúcnosť,“ dodal.
O budúcej dohode o Grónsku informoval Trump spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. Americký prezident oznámil aj zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie autonómneho dánskeho územia.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok potvrdila, že Kodaň aj Nuuk sú pripravené viesť rokovania o bezpečnosti v tomto regióne, pokiaľ budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie aj NATO.
Podľa Frederiksenovej je dobré, že o tejto otázke Trump s Ruttem diskutovali, no zdôraznila, že o suverenite Dánska nehovorili.
Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen vo štvrtok na sociálnych sieťach uviedol, že Rutte „nemôže vyjednávať dohodu v mene Dánska alebo Grónska“. Snahu NATO o posilnenie bezpečnosti v Arktíde však privítal. „Máme jasnú červenú čiaru... Nevzdáme sa suverenity nad časťami Dánskeho kráľovstva,“ dodal Poulsen.
