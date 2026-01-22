  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-1°Bratislava

Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

  • DNES - 14:29
  • Kodaň
Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný.

Jeho vyjadrenia prišli len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku, píše TASR podľa agentúry AFP.

Bez ohľadu na tlak, ktorý môžu vyvíjať iní, nebude naša krajina odovzdaná nikomu a s našou budúcnosťou sa nebude hazardovať,“ uviedol Egede v príspevku na Facebooku.

Je neprijateľné pokúšať sa dať naše územie iným. Toto je naša krajina – my sme tí, ktorí formujú jej budúcnosť,“ dodal.

O budúcej dohode o Grónsku informoval Trump spolu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. Americký prezident oznámil aj zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie autonómneho dánskeho územia.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok potvrdila, že Kodaň aj Nuuk sú pripravené viesť rokovania o bezpečnosti v tomto regióne, pokiaľ budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie aj NATO.

Podľa Frederiksenovej je dobré, že o tejto otázke Trump s Ruttem diskutovali, no zdôraznila, že o suverenite Dánska nehovorili.

Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen vo štvrtok na sociálnych sieťach uviedol, že Rutte „nemôže vyjednávať dohodu v mene Dánska alebo Grónska“. Snahu NATO o posilnenie bezpečnosti v Arktíde však privítal. „Máme jasnú červenú čiaru... Nevzdáme sa suverenity nad časťami Dánskeho kráľovstva,“ dodal Poulsen.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

DNES - 14:10Zahraničné

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade ženy z východného Slovenska o tom, že Slovenská republika porušila článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

DNES - 14:07Zahraničné

Rusko je pripravené poslať jednu miliardu dolárov zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch pre Radu mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu Palestínčanov.

Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

DNES - 13:35Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok v Štrasburgu odmietli návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii.

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

DNES - 13:02Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Vosveteit.sk
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP