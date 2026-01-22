  • Články
Ako sa rozprávať s narcistom? Terapeutka odporúča metódu BIFF

  DNES - 7:43
Ako funguje metóda BIFF a ako sa dá uplatniť vo vzťahu s osobou s narcistickou poruchou osobnosti?

Psychologický pojem narcizmus si v posledných rokoch získal pozornosť širokého spektra spoločnosti. Popularizácia psychológie ako vedy aj terapeutického nástroja zapríčinila, že o narcizme dnes koluje na internete množstvo článkov, videí a podcastov. Čo to však narcizmus je a prečo môže byť narcistická porucha osobnosti pre niektorých nebezpečná?

Narcizmus a jeho prejavy

Foto: Tinxi/Shutterstock.com

Ako približuje Kanadská psychologická spoločnosť (CPA), narcizmus je súčasťou individuálnej osobnosti každého z nás. Zdravá miera narcizmu nám pomáha „udržiavať pozitívny náhľad na seba, regulovať svoje sebavedomie a prispôsobovať svoju potrebu podpory a uznania od okolia“.

Klinický narcizmus na druhej strane opisuje zhubné prejavy, ktoré nastávajú ako reakcia na sklamanie alebo hrozbu pre pozitívny obraz o sebe. O narcistickej poruche osobnosti pritom hovoríme, keď osoba spĺňa nasledovné kritériá:

  • prehnaný pocit vlastnej dôležitosti
  • fantazírovanie o nekonečnom úspechu, moci, intelekte, kráse alebo ideálnej láske
  • presvedčenie o tom, že osoba je jedinečná a výnimočná
  • potreba nadmerného obdivu
  • pocit nadradenosti
  • využívanie iných pre dosiahnutie vlastných cieľov
  • nedostatok empatie
  • arogantné a povýšenecké správanie a názory

Metóda BIFF

Za vznikom metódy BIFF stojí uznávaný autor a odborník na oblasť riešenia konfliktov a komunikácie s konfliktnými ľuďmi Bill Eddy. O princípoch jej fungovania písal na webe High Conflict Institute už v roku 2007.

Ako Eddy informoval, označenie BIFF je skratkou pre štyri anglické slová: brief, informative, friendly, firm – po slovensky stručný, informačný, priateľský a pevný. Hoci Eddy navrhoval používanie metódy vyslovene v prípade nepriateľského správania formou mailov alebo telefonátov, postup je užitočný aj pri komunikácii s narcistom.

Treba pritom dodržať štyri kroky:

  • Stručnosť: Používajte len krátke vety. „Čím viac napíšete, tým viac môže druhá strana skritizovať,“ varuje Eddy.
  • Informačnosť: Pridržiavajte sa vyslovene faktov. „Zamerajte sa na správne informácie, ktoré chcete zdieľať, a nie na nesprávne informácie, ktoré mohla poskytnúť druhá strana,“ radí Eddy.
  • Priateľskosť: Vyhnite sa konfrontačnému tónu. Ako totiž tvrdí Eddy, viac dosiahnete vďaka priateľskému prístupu. „Ak je vaším cieľom ukončiť konflikt, najväčšiu šancu na úspech máte vďaka priateľskému správaniu,“ uviedol.
  • Pevnosť: Nevyhrážajte sa, ale zo svojho postoja ani neuhýbajte. „Ak sa ďalej nechcete naťahovať, musíte znieť sebavedome,“ tvrdí Eddy s odporúčaním nepožadovať viac informácií ako je potrebné.

Kedy použiť metódu BIFF?

Ako pre portál Huffington Post uviedla párová terapeutka Sofie Roosová, metódu BIFF je možné použiť pri náročných situáciách ako je rozvodové konanie alebo komunikácia s partnerom po rozvode. Okrem toho pomôže aj pri riešení konfliktov v práci, rodine či kruhu blízkych.

„Vnímam ju ako dobrý spôsob na ochranu seba a predmetného vzťahu. Pomáha totiž stanoviť si hranice bez toho, aby sme boli chladní, cynickí alebo agresívni.“

Roosová odporúča použiť metódu BIFF nielen pri komunikácii s narcistickou osobou, ale aj vždy pri eskalovaní konfliktu alebo agresie z druhej strany. „Najúčinnejšia je v písomnej komunikácii, napríklad v mailoch alebo SMS,“ dodala Roosová.

Zdroj: Info.sk, DP, cpa.ca, highconflictinstitute.com, huffingtonpost.co.uk
