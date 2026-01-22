  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-1°Bratislava

ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

  • DNES - 14:10
  • Štrasburg
ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prípade ženy z východného Slovenska o tom, že Slovenská republika porušila článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Vo verdikte uviedol, že vnútroštátne orgány nedostatočne a neúčinne vyšetrili domáce násilie, ktorému bola sťažovateľka vystavená zo strany bývalého manžela. TASR o tom informuje na základe rozhodnutia ESĽP zverejneného vo štvrtok.

ESĽP kritizoval najmä formalizmus okresného súdu, jeho neschopnosť posudzovať prípad v kontexte rodovo podmieneného násilia či ignorovanie sústavnosti a dynamiky násilia. Významnú úlohu podľa ESĽP zohrali aj neprimerané prieťahy slovenských súdov, keď trestné konanie trvalo viac ako sedem rokov a sťažovateľka musela opakovane prežívať traumatické udalosti počas troch opätovných konaní.

Podľa spomínaného článku 3 dohovoru o ľudských právach pritom „nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu“. Súd v Štrasburgu preto dospel k záveru, že spôsob, akým orgány vec riešili, predstavoval zlyhanie štátu pri plnení svojej povinnosti.

ESĽP zároveň rozhodol, že Slovenská republika má sťažovateľke zaplatiť 16.000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2500 eur na náhradu trov konania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

DNES - 14:29Zahraničné

Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný.

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

DNES - 14:07Zahraničné

Rusko je pripravené poslať jednu miliardu dolárov zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch pre Radu mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu Palestínčanov.

Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

DNES - 13:35Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok v Štrasburgu odmietli návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii.

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

DNES - 13:02Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Vosveteit.sk
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP