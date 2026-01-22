Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny
- DNES - 14:07
- Moskva
Rusko je pripravené poslať jednu miliardu dolárov zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch pre Radu mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu Palestínčanov.
Povedal to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbásovi, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AP a TASS.
„Sme pripravení vyčleniť miliardu dolárov na túto novú štruktúru, Radu mieru, v prvom rade na podporu palestínskeho ľudu, a nasmerovať tieto prostriedky na obnovu Pásma Gazy a vo všeobecnosti na riešenie problémov Palestíny,“ vyhlásil ruský prezident na stretnutí v Kremli.
Putin tvrdí, že myšlienka využitia aktív zmrazených v USA na projekt Rady mieru už bola predmetom rokovaní s americkými predstaviteľmi, napísala agentúra Interfax. „Myslím si, že to je celkom možné. Už sme o tom rokovali s predstaviteľmi americkej administratívy,“ doplnil.
O takejto možnosti sa chce Putin ešte vo štvrtok zhovárať s Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom počas ich návštevy v Moskve. Kremeľ predtým uviedol, že pre takýto krok by najskôr potreboval, aby Spojené štáty zmrazené aktíva odblokovali.
