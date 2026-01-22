Rezort vnútra rozposlal niektorým obciam dotazník: Čo v ňom zisťuje?
Ministerstvo vnútra rozposlalo samosprávam zapojeným v centrách zdieľaných služieb dotazník na získanie spätnej väzby.
Anketa je zameraná na hodnotenie prínosov zapojenia sa do centier. Samosprávy môžu dotazník vyplniť do konca mesiaca. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
„Zdieľané služby nie sú len administratívnou inováciou, sú odpoveďou na reálne potreby obcí a ich obyvateľov. Cieľom projektu centier zdieľaných služieb je zabezpečiť lepšiu dostupnosť a vyššiu kvalitu verejných služieb aj mimo veľkých miest, kde samosprávy často narážajú na nedostatok odborných kapacít,“ uviedol štátny tajomník ministerstva Michal Kaliňák.
Výsledky ankety chce rezort prerokovať za účasti štatutárnych samospráv prevádzkujúcich centrá zdieľaných služieb na jar. „Budú to dáta, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj a podporu zdieľania v samosprávach,“ uzavrel Neumann.
