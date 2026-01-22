18-ročná žiačka nedorazila do školy, polícia vyhlásila pátranie
Polícia nevylučuje, že by sa nezvestná Kristína mohla nachádzať v zahraničí.
Polícia pátra po nezvestnej 18-ročnej Kristíne Tavaliovej, ktorá mala v stredu (21. 1.) ráno odísť do školy zo železničnej stanice v Sládkovičove v okrese Galanta, kam však napokon nedorazila. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a nikomu známemu sa neozvala. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pri odchode mala mať so sebou mobil, doklady a finančnú hotovosť. Polícia nevylučuje, že by sa mohla nachádzať v zahraničí.
Popis nezvestnej
Nezvestná Kristína je vysoká približne 160 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči a tmavohnedé vlasy s odfarbenými končekmi, dlhé približne do polovice chrbta. Oblečené mala čierne legíny, čierny chlpatý kabát do pása, mikinu s kapucňou, obuté čierne čižmy na zips so zlatým vzorom a so sebou mala krikľavo ružový batoh.
Foto: facebook.com/KRPZTT
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní, súčasne zverejnila fotografiu nezvestnej na sociálnej sieti.
Akékoľvek informácie o pohybe alebo súčasnom pobyte nezvestnej je možné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.
Rezort vnútra rozposlal niektorým obciam dotazník: Čo v ňom zisťuje?
Ministerstvo vnútra rozposlalo samosprávam zapojeným v centrách zdieľaných služieb dotazník na získanie spätnej väzby.
Opozičná SaS opätovne vyzýva prezidenta, aby konal voči šéfovi SIS
Opozičná strana SaS opätovne vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči šéfovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi.
Podvodník vylákal od seniorky 18.000 eur
Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta Nad Váhom obvinil 60-ročného muža zo zločinu podvodu. Od 79-ročnej dôchodkyne vylákal 18.000 eur.
Na západe zasahuje polícia, hovoria o masívnej akcii
Na mieste má zasahovať Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru.