Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie
- DNES - 13:35
- Štrasburg
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu odmietli návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK).
Za pád Komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej hlasovalo osem slovenských europoslancov, šesť bolo proti. Informuje o tom TASR.
Za vyslovenie nedôvery EK hlasovali Milan Uhrík a Milan Mazurek (obaja ESN/Republika), ako aj nezaradení europoslanci Monika Beňová, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová (všetci Smer-SD) a Branislav Ondruš (Hlas-SD).
Proti návrhu a za zachovanie súčasnej EK boli slovenskí europoslanci Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľudovít Ódor, Michal Wiezik, Lucia Yar (všetci RE/PS) a Miriam Lexmann (EPP/KDH).
Celkovo návrh podporilo 165 europoslancov, proti bolo 390 a desať sa zdržalo hlasovania. Na jeho schválenie by bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň musí predstavovať väčšinu všetkých členov Európskeho parlamentu.
Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine
Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný.
ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania
Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade ženy z východného Slovenska o tom, že Slovenská republika porušila článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny
Rusko je pripravené poslať jednu miliardu dolárov zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch pre Radu mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu Palestínčanov.
Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol
Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.