  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-1°Bratislava

Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

  • DNES - 13:35
  • Štrasburg
Osem slovenských europoslancov hlasovalo za pád Komisie

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu odmietli návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK).

Za pád Komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej hlasovalo osem slovenských europoslancov, šesť bolo proti. Informuje o tom TASR.

Za vyslovenie nedôvery EK hlasovali Milan Uhrík a Milan Mazurek (obaja ESN/Republika), ako aj nezaradení europoslanci Monika Beňová, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová (všetci Smer-SD) a Branislav Ondruš (Hlas-SD).

Proti návrhu a za zachovanie súčasnej EK boli slovenskí europoslanci Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľudovít Ódor, Michal Wiezik, Lucia Yar (všetci RE/PS) a Miriam Lexmann (EPP/KDH).

Celkovo návrh podporilo 165 europoslancov, proti bolo 390 a desať sa zdržalo hlasovania. Na jeho schválenie by bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň musí predstavovať väčšinu všetkých členov Európskeho parlamentu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

Grónsko odmietlo odstúpenie svojho územia inej krajine

DNES - 14:29Zahraničné

Vicepremiér grónskej vlády a minister financií Múte Egede vo štvrtok označil akýkoľvek pokus o odstúpenie jeho krajiny niekomu inému za neprijateľný.

ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

ESĽP: SR porušila zákaz neľudského zaobchádzania

DNES - 14:10Zahraničné

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade ženy z východného Slovenska o tom, že Slovenská republika porušila článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

Putin chce poslať miliardu dolárov z aktív zmrazených v USA na podporu Palestíny

DNES - 14:07Zahraničné

Rusko je pripravené poslať jednu miliardu dolárov zo svojich aktív zmrazených v Spojených štátoch pre Radu mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na podporu Palestínčanov.

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

DNES - 13:02Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Vosveteit.sk
Očkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dátaOčkovanie proti tejto chorobe sa spája s pomalším biologickým starnutím, ukazujú dáta
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP