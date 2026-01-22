  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-3°Bratislava

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

  • DNES - 13:02
  • Praha
Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Predseda českej vlády po návšteve niektorých pražských nemocníc pred novinármi tiež povedal, že Grónsko je neoddeliteľnou súčasťou Dánska. Ešte v pondelok odmietol potvrdiť, že ČR jasne stojí na strane Grónska, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Je jasné, že sme spojenci a nemôžeme si dovoliť nejaké spory medzi Spojenými štátmi a Dánskom. Je jasné, že Grónsko je neoddeliteľnou súčasťou Dánska. Prezident Trump zmenil rétoriku. My sme sa jasne vyjadrovali, že je potrebné sa dohodnúť... určite je dôležité, aby EÚ bola jednotná,“ povedal Babiš. Vraj vedel, že to takto skončí, lebo Trumpa pozná.

V pondelok odmietol potvrdiť, že ČR stojí jasne na strane Grónska a pripojiť sa k dokumentu ôsmich európskych lídrov o podpore tejto krajiny označil za zbytočné. Zdôrazňoval, že ČR preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode.

Novinári sa premiéra ČR vo štvrtok pýtali aj na vyjadrenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý v utorok na tlačovej konferencii vyhlásil, že sa v Česku prebudili zdravé sily. Vyjadril sa tak aj o Slovensku, Maďarsku, Nemecku a Francúzsku. Podľa Babiša je zahraničná politika ČR stále rovnaká.

Nezmysel, nič sa tu neprebúdza. Ako predseda vlády som garantom našej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, ktorá je stále rovnaká. To sú také vyhlásenia, ktoré ani nepotrebujem komentovať... Nie je to pravda a neviem, z čoho pán minister vychádza,“ citoval Babiša server Novinky.cz.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

DNES - 12:57Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“.

Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

DNES - 12:44Zahraničné

Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente.

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

DNES - 12:14Zahraničné

Českí kriminalisti zadržali minulý týždeň v sobotu osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.

Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

DNES - 11:55Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru.

Vosveteit.sk
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP