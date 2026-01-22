  • Články
Milión pre každého obyvateľa Grónska? Takéto plány má mať Trump

Americký prezident odmieta použitie sily na obsadenie Grónska.

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnosť ponúknuť každému obyvateľovi Grónska platbu vo výške jedného milióna dolárov (857,87 milióna eur), ak sa ostrov rozhodne pripojiť k Spojeným štátom, napísal vo štvrtok denník Daily Mail, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska, obýva približne 57.000 ľudí. Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose v stredu vyhlásil, že nepoužije sily na prevzatie kontroly nad Grónskom a že k 1. februáru nezavedie clá proti európskym štátom, ktoré odmietajú jeho snahu o získanie ostrova. Trumpove slová celkom neupokojili európskych spojencov, keďže potvrdil svoj hlavný zámer, ktorým je ovládnutie Grónska.

V roku 1951 Washington a Kodaň nad rámec svojich spojeneckých záväzkov v rámci NATO podpísali dohodu o obrane Grónska. Na jej základe sa Spojené štáty zaviazali chrániť ostrov pred potenciálnou agresiou.

Zdroj: Info.sk, TASR
