Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Merz počas prejavu na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose poukázal na ruskú inváziu na Ukrajinu, silnejúcu Číny a radikálne zmeny zahraničnej a bezpečnostnej politiky vplyvom USA. „Svet, kde záleží len na sile, je nebezpečným miestom. V prvom rade to platí pre malé štáty a mocnosti, a v neposlednom rade pre veľmoci... v 20. storočí sa moja krajina, Nemecko, vybrala touto cestou až k jej trpkému koncu. Svet to vrhlo do tmavej priepasti,“ povedal Merz.

Nezabúdajme teda na to, že našou najväčšou silou je aj naďalej schopnosť budovať partnerstvá a aliancie medzi seberovnými, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a rešpekte,“ zdôraznil.

Merz označil ruskú inváziu na Ukrajinu za doposiaľ „najdrastickejší prejav“ globálnej „novej éry“. Podľa jeho slov sa Čína zároveň prepracovala medzi veľmoci a pozícia Spojených štátov je ohrozená, na čo Washington reaguje zmenou zahraničnej a bezpečnostnej politiky. „Nastali časy politiky veľmocí. Medzinárodný poriadok posledných troch dekád zakotvený v medzinárodnom práve bol vždy nedokonalý. Dnes sa už otriasa v základoch,“ vyhlásil kancelár. Podľa Merza je preto dôležité investovať do obrany, zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomík a tiež zachovať súdržnosť Európanov a partnerstiev s rovnakými hodnotami.

Nemecký kancelár privítal rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa upustiť od hrozieb o násilnom prevzatí kontroly nad dánskym autonómnym ostrovom - Grónskom. „Akákoľvek hrozba o násilnom prevzatí územia je neprijateľná... nové clá by tiež podkopali základy transatlantických vzťahov. Ak sa zavedú, Európa by zareagovala jednotne... uvážlivo a rázne,“ ozrejmil Merz.

Prezident USA Donald Trump oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkému ovládnutiu autonómneho dánskeho ostrova. Šéf Bieleho domu napokon ustúpil a v stredu oznámil nejasnú dohodu o zaistení bezpečnosti arktického ostrova. Merz prisľúbil, že spojenci NATO spoločne „ochránia Dánsko, Grónsko a sever pred hrozbami z Ruska“ a zdôraznil, že „Kodaň a Nuuk sa môžu spoľahnúť na našu solidaritu“. Doplnil tiež, že je potrebné obnoviť dôveru v NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
