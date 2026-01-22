  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-3°Bratislava

Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

  • DNES - 12:44
  • Štrasburg
Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

Európska komisia (EK) pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente (EP). Informuje o tom TASR.

Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 165 europoslancov, 390 bolo proti a desať sa zdržalo hlasovania. Na jeho prijatie by bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, čo zároveň predstavuje väčšinu všetkých europoslancov.

Predloženie návrhu podporili poslanci z frakcií Patrioti pre Európu (PfE), Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Európa suverénnych národov (ESN), vrátane slovenských europoslancov Milana Uhríka a Milana Mazureka. Nesúhlasia najmä s podpísaním obchodnej dohody Európskej únie s členmi Mercosuru – Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom – a upozorňujú na možné negatívne vplyvy na európskych poľnohospodárov.

Poslanci EP pritom v stredu rozhodli, že dohoda s Mercosurom bude postúpená Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej súladu so Zmluvou o fungovaní EÚ. Uplatňovanie dohody podpísanej predošlý víkend v paraguajskej metropole Asunción sa tak môže značne predĺžiť. Ak bude stanovisko súdu negatívne, dohoda môže nadobudnúť platnosť len po jej úpravách a doplneniach.

V prípade schválenia návrhu na vyslovenie nedôvery by musela odstúpiť nielen von der Leyenová, ale aj všetkých 26 komisárov EK vrátane slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Nová eurokomisia bola schválená 27. novembra 2024 a jej mandát by mal trvať do roku 2029. Súčasná EK ustála pokus o zosadenie už po štvrtýkrát.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

DNES - 13:02Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

DNES - 12:57Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“.

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

DNES - 12:14Zahraničné

Českí kriminalisti zadržali minulý týždeň v sobotu osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.

Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

DNES - 11:55Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru.

Vosveteit.sk
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP