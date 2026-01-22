  • Články
Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

Českí kriminalisti zadržali minulý týždeň v sobotu (17.1.) osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.

Na sociálnej sieti X to vo štvrtok oznámila polícia a česká Bezpečnostná informačná služba (BIS), s ktorou polícia spolupracovala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

V sobotu 17. januára v ranných hodinách bola Políciou ČR zadržaná osoba podozrivá z príslušnosti k čínskej spravodajskej službe. Táto osoba bola následne obvinená z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Celá operácia sa uskutočnila za úzkej a vysoko profesionálnej spolupráce BIS a Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK),“ uviedla česká kontrarozviedka.

Podľa českého Deníka N ide o čínskeho občana a momentálne je vo väzbe. Právo poskytovať akékoľvek informácie o prípade si vyhradilo Vrchné štátne zastupiteľstvo v Prahe, ktoré nad ním vykonáva dozor.

Trestný čin „neoprávnená činnosť pre cudziu moc“ je v českom trestnom zákonníku od februára minulého roka. Postihuje spoluprácu s cudzou mocou s účelom poškodiť záujmy ČR, jej obranu, bezpečnosť či záujmy organizácií, ktorých je ČR členom. Jeho prijatie bolo motivované najmä zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na medzinárodnej úrovni. Formuláciu však kritizovali viacerí politici či organizácie. Poukazovali najmä na to, že nová legislatíva je napísaná vágne. V súčasnosti vládne hnutie ANO hovorilo o tom, že ju bude chcieť zrušiť.

Človek, ktorého česká polícia obvinila z trestného činu neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, je podľa hovorcu policajného prezídia Jakuba Vinčálka prvou stíhanou osobou podľa tohto nového paragrafu. V prípade dokázania viny mu podľa znenia paragrafu hrozí dva až osem rokov väzenia alebo päť až dvanásť rokov, ak by činom získal prospech „veľkého rozsahu“.

Zdroj: Info.sk, TASR
