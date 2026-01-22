Opozičná SaS opätovne vyzýva prezidenta, aby konal voči šéfovi SIS
Opozičná strana SaS opätovne vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.
Pellegrini by tiež mal voči Gašparovi vyvodiť politickú zodpovednosť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli predseda SaS Branislav Gröhling a poslankyňa za SaS Mária Kolíková s tým, že návrh na disciplinárne konanie voči Gašparovi podávali.
Gröhling kritizuje priebeh vyšetrovania dopravnej nehody Pavla Gašpara. Označil ho za zvláštne. „Jednotlivé úkony sa robili rôznymi spôsobmi. Naozaj to bolo veľmi zvláštne. My sme upozorňovali na to, že je to problém. Teraz prišiel výsledok a sme sa dozvedeli, že to bol iba priestupok. Budeme to akceptovať ako priestupok, ale súčasne teda vyzývame prezidenta, aby začal disciplinárne konanie,“ povedal.
Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že pred rokom bola SIS zneužitá na politický boj. Tvrdí, že vtedy vytvorila správu o štátnom prevrate, ktorý sa na Slovensku nedial. Samotný prezident podľa Kolíkovej žiadal Gašpara pri vymenovaní, aby informačná služba nebola nikdy zneužívaná politicky. „Teraz to nie je len o tom, že má vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť v súvislosti s tým, ako sa mal previniť Pavol Gašpar ako riaditeľ SIS pri dopravnej nehode, či už v zmysle svojich disciplinárnych povinností, ale vôbec aj v zmysle zákona, ako sa previnil,“ poznamenala.
Gašpar podľa Kolíkovej následne zľahčoval správu o štátnom prevrate. Je preto na mieste, aby bola vyvodená aj trestná zodpovednosť za takéto zneužitie právomoci verejného činiteľa. „Gašpar sa nikdy nemal stať riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Mal by byť čo najskôr odvolaný, ak nie je schopný sám z tejto pozície odstúpiť, a prezident SR je ten, ktorý mal k tomu urobiť kroky,“ podotkla poslankyňa.
Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodu sprevádzajú pochybnosti a kritika opozície.
Polícia v januári informovala, že ukončila objasňovanie dopravnej nehody. Udalosť klasifikovala ako priestupok. Neuviedla, koho považuje za vinníka. O vine podľa nej musí rozhodnúť správny orgán.
