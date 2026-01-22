  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-3°Bratislava

Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

  • DNES - 11:55
  • Davos
Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru.

Do jej radov bolo pozvaných približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.

Na ceremónii boli prítomné približne dve desiatky svetových lídrov vrátane azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva, maďarského premiéra Viktora Orbána, bulharského premiéra Rosena Žeľazkova, argentínskeho prezidenta Javiera Mileia či indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta.

Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. „Máme veľa skvelých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť. Bude to najprestížnejšia rada, aká bola kedy vytvorená,“ vyhlásil v stredu Trump počas rokovania s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.

Pozvánku stať sa členom dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín. Otvorene ju prijali Izrael, Spojené arabské emiráty, Maroko, Vietnam, Kazachstan, Maďarsko, Argentína, Bielorusko, Kosovo, Egypt, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Indonézia, Jordánsko, Katar, Pakistan, Saudská Arábia, Turecko a Uzbekistan.

Pozvané boli okrem iných aj Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko. Nie je známe, či pozvánku dostala aj SR alebo ČR.

Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Niektoré krajiny sa podľa jeho slov chcú pridať, ale potrebujú súhlas národných parlamentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol

DNES - 13:02Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.

Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz

DNES - 12:57Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“.

Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

DNES - 12:44Zahraničné

Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente.

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu

DNES - 12:14Zahraničné

Českí kriminalisti zadržali minulý týždeň v sobotu osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.

Vosveteit.sk
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP