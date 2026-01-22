Trump založil Radu mieru, do jej radov pozvali 60 krajín
- DNES - 11:55
- Davos
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose svojím podpisom Charty založil Radu mieru.
Do jej radov bolo pozvaných približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.
Na ceremónii boli prítomné približne dve desiatky svetových lídrov vrátane azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva, maďarského premiéra Viktora Orbána, bulharského premiéra Rosena Žeľazkova, argentínskeho prezidenta Javiera Mileia či indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta.
Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. „Máme veľa skvelých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť. Bude to najprestížnejšia rada, aká bola kedy vytvorená,“ vyhlásil v stredu Trump počas rokovania s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím.
Pozvánku stať sa členom dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín. Otvorene ju prijali Izrael, Spojené arabské emiráty, Maroko, Vietnam, Kazachstan, Maďarsko, Argentína, Bielorusko, Kosovo, Egypt, Arménsko, Azerbajdžan, Bahrajn, Indonézia, Jordánsko, Katar, Pakistan, Saudská Arábia, Turecko a Uzbekistan.
Pozvané boli okrem iných aj Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť zatiaľ odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko. Nie je známe, či pozvánku dostala aj SR alebo ČR.
Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN). Niektoré krajiny sa podľa jeho slov chcú pridať, ale potrebujú súhlas národných parlamentov.
Babiš ocenil zmenu Trumpovho postoja, Lavrovovo hodnotenie ČR odmietol
Český premiér Andrej Babiš ocenil, že americký prezident Donald Trump zmenil rétoriku a na vybrané európske štáty nakoniec neuvalí dodatočné clá.
Medzinárodný poriadok sa rozpadá, treba budovať partnerstvá, tvrdí Merz
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že medzinárodný poriadok sa „rozpadá závratnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom záleží len na sile, je nebezpečným miestom“.
Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere
Európska komisia pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente.
Česká polícia zadržala osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu
Českí kriminalisti zadržali minulý týždeň v sobotu osobu podozrivú zo špionáže pre Čínu.