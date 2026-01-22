Kupujete diaľničnú známku? Pozor na takýto podvod!
- DNES - 11:47
- Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok.
NDS varuje verejnosť pred podvodnými stránkami. Pripomína, že jediný oficiálny web s predajom diaľničných známok je www.eznamka.sk. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„NDS zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok. Na internete sa zjavila anonymná stránka, ktorá verne napodobnila dizajn jedinej oficiálnej predajnej stránky elektronických diaľničných známok. Diaľničiari okamžite zareagovali a dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Dnes sa podvodná stránka objavila na novej internetovej doméne. Diaľničiari naďalej využívajú všetky dostupné právne možnosti, aby podvodné konanie zastavili,“ uviedli.
NDS preto motoristov varovala pred podvodníkmi. Apelovala na nich, aby sa podvodníkmi nenechali oklamať. Upozornila na to, že na podvodných weboch kupujúci síce zaplatia, no diaľničnú známku nedostanú a zároveň odovzdajú svoje osobné údaje neznámym podvodníkom.
Ľuďom preto zdôraznila, aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom www.eznamka.sk, cez aplikáciu eznamka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest. „Vďaka tomu budú mať istotu, že diaľničnú známku skutočne zakúpia,“ dodali diaľničiari.
