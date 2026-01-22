Británia sa nezúčastni na podpisovaní Charty Rady mieru, obáva sa členstva Ruska
- DNES - 11:16
- Davos
Spojené kráľovstvo sa nezúčastni na podpisovaní Charty Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose pre obavy z členstva Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a televízie Sky News.
„Nebudeme dnes jedným zo signatárov, pretože ide o právnu zmluvu, ktorá vyvoláva širšie otázky. Máme tiež obavy z členstva (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina v niečom, kde sa bude hovoriť o mieri, keď sme od Putina stále nevideli ani náznaky záväzku k mieru na Ukrajine,“ vyhlásila britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. Pozvánku dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín, okolo 35 súhlasilo, že sa stanú sa jej členmi.
Cooperová tvrdí, že Spojené kráľovstvo bude so spojencami rokovať o „inej podpornej úlohe“ v mierovom procese pre Pásmo Gazy. Británia však podľa nej 20-bodový plán amerického prezidenta silno podporuje.
Poľsko rozdáva obyvateľom príručku o tom, ako sa správať v krízach či vo vojne
Poľským domácnostiam začali v uplynulých dňoch do schránok doručovať príručky od ministerstiev obrany a vnútra.
Fínsko varuje pred prenikaním dronov na jeho územie
Riziko, že do vzdušného priestoru Fínska sa dostanú drony v dôsledku vojny na Ukrajine, narastá.
Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie
Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyzvala na konštruktívne rokovania o Grónsku a bezpečnosti v Arktíde, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie NATO.
Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém
Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už len jednom probléme.