  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-5°Bratislava

Británia sa nezúčastni na podpisovaní Charty Rady mieru, obáva sa členstva Ruska

  • DNES - 11:16
  • Davos
Británia sa nezúčastni na podpisovaní Charty Rady mieru, obáva sa členstva Ruska

Spojené kráľovstvo sa nezúčastni na podpisovaní Charty Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa na okraji Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose pre obavy z členstva Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a televízie Sky News.

Nebudeme dnes jedným zo signatárov, pretože ide o právnu zmluvu, ktorá vyvoláva širšie otázky. Máme tiež obavy z členstva (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina v niečom, kde sa bude hovoriť o mieri, keď sme od Putina stále nevideli ani náznaky záväzku k mieru na Ukrajine,“ vyhlásila britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.

Rada mieru mala byť pôvodne malým zoskupením štátov dohliadajúcich na dodržiavanie prímeria v Pásme Gazy, no časom sa vyvinula do oveľa ambicióznejšieho projektu. Pozvánku dostalo podľa zdrojov svetových agentúr približne 60 krajín, okolo 35 súhlasilo, že sa stanú sa jej členmi.

Cooperová tvrdí, že Spojené kráľovstvo bude so spojencami rokovať o „inej podpornej úlohe“ v mierovom procese pre Pásmo Gazy. Británia však podľa nej 20-bodový plán amerického prezidenta silno podporuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko rozdáva obyvateľom príručku o tom, ako sa správať v krízach či vo vojne

Poľsko rozdáva obyvateľom príručku o tom, ako sa správať v krízach či vo vojne

DNES - 11:17Zahraničné

Poľským domácnostiam začali v uplynulých dňoch do schránok doručovať príručky od ministerstiev obrany a vnútra.

Fínsko varuje pred prenikaním dronov na jeho územie

Fínsko varuje pred prenikaním dronov na jeho územie

DNES - 10:34Zahraničné

Riziko, že do vzdušného priestoru Fínska sa dostanú drony v dôsledku vojny na Ukrajine, narastá.

Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie

Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie

DNES - 9:32Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyzvala na konštruktívne rokovania o Grónsku a bezpečnosti v Arktíde, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie NATO.

Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém

Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém

DNES - 9:30Zahraničné

Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už len jednom probléme.

Vosveteit.sk
840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj840-tisíc užívateľov sa stalo obeťami podvodných rozšírení, ktoré napodobňovali známe služby: Ak máš v prehliadači toto, okamžite to odinštaluj
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP