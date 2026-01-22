  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-6°Bratislava

Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie

  • DNES - 9:32
  • Kodaň
Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie

Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyzvala na konštruktívne rokovania o Grónsku a bezpečnosti v Arktíde, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Môžeme rokovať o všetkých politických aspektoch - bezpečnosti, investíciách, hospodárstve. Nemôžeme však rokovať o našej suverenite,“ uviedla Frederiksenová vo vyhlásení.

Bezpečnosť v Arktíde je záležitosťou celej aliancie NATO. Preto je dobré a prirodzené, že o nej diskutujú aj generálny tajomník NATO a prezident Spojených štátov,“ skonštatovala premiérka.

Dánske kráľovstvo si želá pokračovať v konštruktívnom dialógu so spojencami o tom, ako môžeme posilniť bezpečnosť v Arktíde, vrátane amerického systému protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola) za predpokladu, že sa tak stane s rešpektom k našej územnej celistvosti,“ dodala Frederiksenová.

Vyjadrenia dánskej premiérky prišli len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie tohto autonómneho územia Dánska.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.

Podľa Frederiksenovej si je NATO plne vedomé, aký postoj Kodaň v tejto otázke zastáva. Premiérka potvrdila, že Trump s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem počas ich stredajšieho stretnutia o suverenite Dánska nehovorili.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém

Witkoff: Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sa zredukovali len na jeden problém

DNES - 9:30Zahraničné

Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už len jednom probléme.

Rusko: Spor o Grónsko sa nás netýka

Rusko: Spor o Grónsko sa nás netýka

DNES - 8:06Zahraničné

Pristúpenie do Rady mieru má podmienky, odkázalo Rusko americkému prezidentovi.

Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom

Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom

DNES - 7:50Zahraničné

Americký prezident Donald Trump si počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom.

Kanada: Súd pozastavil platnosť príkazu vlády na zatvorenie kancelárií TikToku

Kanada: Súd pozastavil platnosť príkazu vlády na zatvorenie kancelárií TikToku

DNES - 7:49Zahraničné

Kanadský súd v noci na štvrtok pozastavil platnosť nariadenia vlády z roku 2024, ktoré prikazuje zatvoriť kancelárie spoločnosti TikTok v krajine. Rozhodnutie Ottawa prijala pre obavy o národnú bezpečnosť.

Vosveteit.sk
Práve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dníPráve bol odhalený prvý skutočný AI-malvér. To, čo kedysi trvalo roky, zvládol jeden človek za pár dní
Rakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systémRakovina zneužíva bežný vitamín, ktorý bežne jeme, aby sa schovala. Vedci odhalili, ako vypína imunitný systém
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP