Suverenita Dánska nemôže byť podľa premiérky Frederiksenovej predmetom diskusie
- DNES - 9:32
- Kodaň
Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyzvala na konštruktívne rokovania o Grónsku a bezpečnosti v Arktíde, ktoré budú rešpektovať územnú celistvosť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Môžeme rokovať o všetkých politických aspektoch - bezpečnosti, investíciách, hospodárstve. Nemôžeme však rokovať o našej suverenite,“ uviedla Frederiksenová vo vyhlásení.
„Bezpečnosť v Arktíde je záležitosťou celej aliancie NATO. Preto je dobré a prirodzené, že o nej diskutujú aj generálny tajomník NATO a prezident Spojených štátov,“ skonštatovala premiérka.
„Dánske kráľovstvo si želá pokračovať v konštruktívnom dialógu so spojencami o tom, ako môžeme posilniť bezpečnosť v Arktíde, vrátane amerického systému protiraketovej obrany Golden Dome (Zlatá kupola) za predpokladu, že sa tak stane s rešpektom k našej územnej celistvosti,“ dodala Frederiksenová.
Vyjadrenia dánskej premiérky prišli len deň po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie tohto autonómneho územia Dánska.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane žiadal, aby Spojené štáty získali Grónsko, a to pre údajné bezpečnostné hrozby zo strany Ruska a Číny v Arktíde.
Podľa Frederiksenovej si je NATO plne vedomé, aký postoj Kodaň v tejto otázke zastáva. Premiérka potvrdila, že Trump s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem počas ich stredajšieho stretnutia o suverenite Dánska nehovorili.
