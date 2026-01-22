  • Články
Štvrtok, 22.1.2026
-6°Bratislava

Na západe zasahuje polícia, hovoria o masívnej akcii

  • DNES - 8:42
  • Pezinok
Na západe zasahuje polícia, hovoria o masívnej akcii

Na mieste má zasahovať Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru.

Na území mesta Pezinok na západe Slovenska prebieha vo štvrtok ráno rozsiahla policajná akcia. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.

"Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti," informovala polícia. Na mieste má zasahovať Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru.

"Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
Podvodník vylákal od seniorky 18.000 eur

Podvodník vylákal od seniorky 18.000 eur

DNES - 10:05Domáce

Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta Nad Váhom obvinil 60-ročného muža zo zločinu podvodu. Od 79-ročnej dôchodkyne vylákal 18.000 eur.

Pozor na tento teplomer: Je nebezpečný, tvrdia inšpektori

Pozor na tento teplomer: Je nebezpečný, tvrdia inšpektori

VČERA - 20:17Domáce

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie teplomer predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. Čo robiť, ak ste ho už zakúpili?

Polícia varuje: Za takéto správanie hrozí pokuta a fatálne následky!

Polícia varuje: Za takéto správanie hrozí pokuta a fatálne následky!

VČERA - 19:41Domáce

Slovenská polícia upozorňuje na praktiky, ktoré spomaľujú príchod pohotovostných zložiek na miesto núdze. Čo hrozí pri falošných oznámeniach?

Náraz do zábran na zjazdovke v Jasnej neprežil 28-ročný lyžiar

Náraz do zábran na zjazdovke v Jasnej neprežil 28-ročný lyžiar

VČERA - 17:57Domáce

Ťažké početné zranenia utrpel v stredu popoludní po náraze do zábran pri lyžovaní po uzatvorenej zľadovatenej zjazdovke v Jasnej 28-ročný muž poľskej národnosti.

