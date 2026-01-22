Na západe zasahuje polícia, hovoria o masívnej akcii
Na mieste má zasahovať Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru.
Na území mesta Pezinok na západe Slovenska prebieha vo štvrtok ráno rozsiahla policajná akcia. Informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
"Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti," informovala polícia. Na mieste má zasahovať Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru.
"Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.
