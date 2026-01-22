  • Články
Rusko: Spor o Grónsko sa nás netýka

Pristúpenie do Rady mieru má podmienky, odkázalo Rusko americkému prezidentovi.

Ruský prezident Vladimir Putin sa rozhodol dištancovať od sporu o Grónsko medzi Spojenými štátmi, Dánskom a ďalšími európskymi krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Toto sa nás rozhodne netýka,“ povedal Putin na stretnutí Národnej bezpečnostnej rady v stredu v Moskve. Zdôraznil, že USA a Dánsko musia riešiť túto otázku medzi sebou.

Americký prezident Donald Trump opakovane zdôrazňoval, že USA potrebujú získať autonómny dánsky ostrov Grónsko, aby si zaistili národnú bezpečnosť. Šéf Kremľa pripomenul, že Rusko má tiež skúsenosť s predajom arktických území USA, keď v roku 1863 predalo Washingtonu Aljašku za 7,2 milióna dolárov.

Pri dnešných cenách a s prihliadnutím na infláciu za posledné desaťročia, by táto suma zodpovedala približne 158 miliónom,“ povedal Putin. DPA uvádza, že spor o Grónsko medzi USA a Európou vyhovuje Rusku v snahe oslabiť podporu pre Ukrajinu, proti ktorej vedie od februára 2022 plnoformátovú vojnu. Moskva považuje Trumpove odôvodnenie snahy získať arktický ostrov za obhajobu územnej agresie, podobne ako keď nezákonne anektovala Krym v roku 2014.

Ruský prezident sa vyjadril aj k Trumpovej iniciatíve vytvoriť Radu mieru. Putin zdôraznil, že je ochotný za členstvo zaplatiť miliardu dolárov, ale len z prostriedkov zmrazených v USA. „Okrem toho, zvyšné prostriedky zo zmrazených aktív v USA sa môžu využiť na obnovu území zasiahnutých vojnou po uzavretí mieru medzi Ruskom a Ukrajinou,“ povedal a potvrdil aj štvrtkové stretnutie s Trumpovým osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.

Zdroj: Info.sk, TASR
