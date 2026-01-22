  • Články
Štvrtok, 22.1.2026
  • DNES - 7:50
Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom

Americký prezident Donald Trump si počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom. Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny.

Trump sa zasadzuje za to, aby Spojené štáty získali Grónsko, autonómne územie v rámci Dánskeho kráľovstva, s odvolávaním sa bezpečnostné hrozby Ruska a Číny v Arktíde. V stredu oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie ostrova.

Pomáham NATO a až do uplynulých dní, keď som im povedal o Islande, ma milovali,“ povedal Trump. Neskôr Island spomenul aj v súvislosti s prepadom amerického akciového trhu. „Island nás už stál veľa peňazí,“ povedal. Podľa AFP je z kontextu zrejmé, že šéf Bieleho domu mal v skutočnosti na mysli Grónsko.

Po prejave sa hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ohradila proti príspevku novinárky Libbey Deanovej na sociálnej sieti X, že „prezident Trump si zrejme trikrát pomýlil Grónsko a Island“.

Nie, nepomýlil, Libbey. Vo svojich písomných poznámkach označil Grónsko za ‚kus ľadu‘, pretože ním aj je. Jediný, kto si tu niečo pletie, ste vy,“ uviedla. Island je v angličtine „Iceland“, v doslovnom preklade aj „ľadová zem“.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom priamo v rámci WEF prezidenta kritizoval. „Nič z toho nie je normálne. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia,“ povedal.

Trump okrem zámeny Grónska a Dánska opäť skomolil aj názov Azerbajdžanu, ktorý pomenoval „Aberbajdžan“.

V minulosti prezident USA niekoľkokrát povedal, že vyriešil konflikt medzi Azerbajdžanom a Albánskom, keď mal na mysli mierové dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Pred návštevou Aljašky zase dvakrát omylom povedal, že ide do Ruska — hoci Aljaška je štát USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
