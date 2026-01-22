  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 22.1.2026Meniny má Zora
-7°Bratislava

Španielsko bude v EÚ presadzovať vytvorenie spoločnej armády

  • DNES - 5:28
  • Madrid
Španielsko bude v EÚ presadzovať vytvorenie spoločnej armády

Španielsko bude naliehať na EÚ, aby sa priklonila k vytvoreniu spoločnej armády, ktorá by mala pôsobiť ako odstrašujúci prvok.

Pre agentúru Reuters to v stredu uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Potrebné však podľa neho je, aby EÚ najskôr integrovala svoj obranný priemysel.

Šéf španielskej diplomacie zdôraznil, že cieľom takejto armády by nebolo nahradiť NATO. „Musíme však ukázať, že Európa nie je miestom, ktoré sa nechá vydierať vojensky alebo ekonomicky,“ vysvetlil.

Obava, či budú európski občania ochotní pôsobiť v spoločnej armáde, je „legitímnou súčasťou diskusie“, avšak šanca na zhromaždenie kritického množstva vojakov by v takomto scenári bola vyššia ako na národnej úrovni, myslí si Albares. „Spoločné úsilie by bolo účinnejšie ako 27 samostatných národných armád,“ uviedol.

Reuters pripomína, že koncepcia integrácie národných vojenských síl do nadnárodnej európskej armády bola prvýkrát navrhnutá v roku 1951 s cieľom čeliť Sovietskemu zväzu a zabezpečiť, aby nemecké prezbrojenie neohrozovalo jeho susedov. Francúzsky parlament však ideu v roku 1954 zamietol.

Myšlienka európskej obrany stála pri vzniku EÚ. Je na mojej generácii, aby túto úlohu dokončila,“ deklaroval Albares.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Axios: Rámec dohody o Grónsku potvrdzuje suverenitu Dánska nad ostrovom

Axios: Rámec dohody o Grónsku potvrdzuje suverenitu Dánska nad ostrovom

DNES - 5:19Zahraničné

Rámec dohody o Grónsku, o ktorej v Davose diskutovali Doland Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte, podľa dvoch zdrojov portálu Axios potvrdzuje suverenitu Dánska nad týmto ostrovom.

Dočasná prezidentka Venezuely Rodríguezová navštívi USA

Dočasná prezidentka Venezuely Rodríguezová navštívi USA

DNES - 5:18Zahraničné

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová čoskoro navštívi Spojené štáty, oznámil v stredu americký predstaviteľ.

ICE chce vstupovať do obydlí aj bez súdneho povolenia

ICE chce vstupovať do obydlí aj bez súdneho povolenia

DNES - 5:11Zahraničné

Podľa internej smernice amerického Imigračného a colného úradu, ktoré má k dispozícii agentúra AP, chcú federálni imigrační úradníci vstupovať do súkromných obydlí aj bez súdneho príkazu.

Putin: Moskva si preštuduje Trumpovu pozvánku do Rady mieru, potom na ňu odpovie

Putin: Moskva si preštuduje Trumpovu pozvánku do Rady mieru, potom na ňu odpovie

VČERA - 21:33Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Moskva preštuduje pozvánku zo strany šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa do radov jeho tzv. Rady mieru.

Vosveteit.sk
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostaťAmerická NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebiehaAKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciáchRobotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážnyChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravuPrvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraňMilióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdáGoogle nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobomVedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Ruská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území RuskaRuská továreň na drony dostala tvrdý zásah. Ukrajina udrela hlboko na území Ruska
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP